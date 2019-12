: Muş Belediye Başkanı Asya, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

06.12.2019 13:09 | Son Güncelleme: 06.12.2019 13:10

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Asya, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi. Fotoğraflar hakkında bilgi alan Asya, haber, yaşam ve spor kategorilerinde üç fotoğraf için oy kullandı.

Haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına" fotoğrafına oy veren Asya, yaşam kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Çamlıca'da Kandil akşamı", spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafını seçti.

Asya, Anadolu Ajansı muhabirlerinin dünya genelinde çektiği birbirinden güzel fotoğraflar arasında seçim yapmanın zor olduğunu söyledi.

Her fotoğrafa ayrı emek harcandığını belirten Asya, "Her fotoğraf ayrı güzel. Fotoğrafları beğendik ve oy verdik. Bu vesileyle Anadolu Ajansı'nın her çalışanına teşekkür ediyorum. Görevlerini, sorumluluklarının bilinciyle yaptıklarından dolayı tebrik ediyorum." dedi.

