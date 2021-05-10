Muş Barosu'ndan İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik ihlallerine tepki
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Muş Barosu'ndan İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik ihlallerine tepki

Muş Barosu'ndan İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik ihlallerine tepki
Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel

Muş Barosu Başkanı Kadir Karaçelik, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilere yönelik ihlallerine tepki gösterdi.

Muş Barosu Başkanı Kadir Karaçelik, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilere yönelik ihlallerine tepki gösterdi.

Karaçelik, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail polisi tarafından Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara yönelik gaz, ses bombaları ve plastik mermilerle saldırı düzenlendiğini anımsattı.

Bu saldırıda yüzlerce kişinin yaralandığını ve Filistinlilere karşı Doğu Kudüs'ün farklı noktalarında müdahalelerin devam ettiğini belirten Karaçelik, şunları kaydetti:

"İsrail hükümeti tarafından gerçekleştirilen saldırılara derhal son verilerek Mescid-i Aksa'ya yönelik müdahalelerin sonlandırılması, din ve inanç özgürlüğü hakkının kullanımı için gerekli her türlü tedbirin alınması gerekmektedir. Müslüman aleminin kutsal ayı olan Ramazan ayında Müslümanların ibadet yeri olan camilerde ve kutsal saydıkları Mescid-i Aksa'da yapılan müdahaleleri kabul edilemez buluyoruz. Muş Barosu olarak din ve vicdan özgürlüğüne yapılmış bu saldırıyı kınıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

İsrail polisi Mescid-i Aksa'da AA kameramanını darbetti (2)
İsrail polisi Mescid-i Aksa'da AA kameramanını darbetti (2)
İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın içindeki Filistinlilere plastik mermilerle saldırdı
İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın içindeki Filistinlilere plastik mermilerle saldırdı
Son dakika haber... İsrail polisi, işgal altındaki Mescid-i Aksa'da baskınları önlemek için nöbet tutan Filistinlilere müdahale ediyor (4)
Son dakika haber... İsrail polisi, işgal altındaki Mescid-i Aksa'da baskınları önlemek için nöbet tutan Filistinlilere müdahale ediyor (4)
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