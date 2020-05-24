MUŞ Baraj gölüne yuvarlanan iş makinesinin operatörü kayboldu Baraj gölüne yuvarlanan iş makinesinin operatörü kayboldu (2)ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİİş makinesiyle düştüğü Alparslan-2 Barajı gölünde kaybolan 7 çocuk babası Ömer Demir için başlatılan arama çalışması sonlandırıldı.

Baraj gölüne yuvarlanan iş makinesinin operatörü kayboldu (2)

ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİ

İş makinesiyle düştüğü Alparslan-2 Barajı gölünde kaybolan 7 çocuk babası Ömer Demir için başlatılan arama çalışması sonlandırıldı. 9 saat süren ve iş makinesinin yerinin tespit edildiği arama çalışması yarın sabah yeniden başlatılacak.

Bölgeye gelen AFAD İl Müdürü Veysi As, "Bitlis Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü'nden dalgıç talebimiz oldu. Dört dalgıç arkadaşımız sabah saatlerinden itibaren çalıştı. Kepçenin yeri tespit edildi. Ancak şahsa henüz ulaşılmadı. Su bulanık aşırı yağış nedeniyle. Arkadaşlarımız oksijen tüplerini 2-3 defa kullandı. Bu akşam aramaları sonlandırdık. Yarın sabah erken saatlerinden itibaren aynı ekip çalışmaya başlayacak. Şahsı buluncaya kadar aramalara devam edeceğiz. Olumsuz hava koşulları ve su bulanık olduğu için çalışmaya ara verildi. Kepçenin yerini tespit ettiler. Ancak kepçe yan yatmış. Dokuz saattir arama çalışmaları devam ediyor" dedi.

Kaynak: DHA