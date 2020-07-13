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MUŞ Anne ve 5 engelli kardeşlerine bakmak için geri döndüler

Anne ve 5 engelli kardeşlerine bakmak için geri döndülerMUŞ'un Hasköy ilçesinden yıllar önce çalışmak için Bursa'ya giden Sıddık (34) ve Şerif Basın (32) kardeşler, hayatını kas erimesi nedeniyle yürüyemeyen ve konuşamayan 5 çocuğuna adayan anneleri Türkan Basın'a (55) yardımcı olabilmek için...

13.07.2020 10:23 | Son Güncelleme: 13.07.2020 10:33

Anne ve 5 engelli kardeşlerine bakmak için geri döndüler

MUŞ'un Hasköy ilçesinden yıllar önce çalışmak için Bursa'ya giden Sıddık (34) ve Şerif Basın (32) kardeşler, hayatını kas erimesi nedeniyle yürüyemeyen ve konuşamayan 5 çocuğuna adayan anneleri Türkan Basın'a (55) yardımcı olabilmek için geri döndü.

Hasköy ilçesi Sayanlar Mahallesi'nde oturan Türkan Basın'ın 11 çocuğundan 5'i, kas erimesi hastalığı nedeniyle yürüyemiyor ve konuşamıyor. Annenin diğer çocuklarından bazıları evlenip köyden ayrılıp, çalışmak için büyükşehirlere göç etti. Yaklaşık 3 yıl önce eşini kalp krizi sonucu kaybeden Türkan Basın, kas erimesi hastası Yusuf (26), ikizler Esra ve Zehra (21), Muhammet (18) ve Harun (15) ile yalnız başına kaldı.

Devletin ödediği engelli ve bakım ücretiyle kimseye muhtaç olmadan çocuklarına bakan

Türkan Basım, bir süre önce bypass ameliyatı geçirdi. Türkan Basın çocuklarına bakmakta güçlük çekince, yıllar önce Bursa'ya çalışmaya giden oğulları Sıddık ve Şerif, aileleri ile birlikte köye döndü.

'KİMSEYE MUHTAÇ OLMADAN YAŞIYORUZ ŞİMDİ DAHA MUTLU OLACAĞIZ'

Bursa'da kendisinin turizm rehberi, kardeşi Sıddık'ın ise su tesisatçısı olarak çalıştığını belirten Şerif Basın, annelerine yardım için geri dönme kararı aldıklarını söyledi. Kendisinin evli 3 çocuk sahibi, kardeşinin ise bekar olduğunu vurgulayan Şerif Basın şunları söyledi:

"Kardeşlerimizden 5'i kas erimesinden dolayı ne yürüyebiliyor ne de konuşabiliyor. Sağlık durumu iyi olan kızlar evlenip göç etmek zorunda kaldı. Erkekler de çalışmak üzere başka şehirlere gitti. Annem yıllarca kardeşlerimize baktı. Babam ölünce de onlara hem analık hem de babalık yaptı. Fakat annem bypass ameliyatı olunca kardeşlerimle ilgilenemedi. Ben ve kardeşim bu yüzden köyümüze geri dönme kararı aldık. Engelli erkek kardeşlerimizin banyosundan yemelerine kadar her işini biz yapıyoruz. İkiz olan kız kardeşlerime ise annem ve eşim bakıyor. Devletten beş kardeşimiz için hem maaş hem de bakım ücreti alıyoruz. Allah devlete zeval vermesin. Kimseye muhtaç olmadan yaşıyoruz. Şimdi daha mutlu olacağız."

Türkan Basın ise, iki oğlunun geri dönmesi ile birlikte engelli çocuklarına şimdi daha iyi hizmet verdiklerini söyledi. Evlatlarının bu haline çok üzüldüğünü belirten Basın, "Sıddık ve Şerif köye geri dönünce çocuklarımın bakımı daha iyi oldu. Bunu onlar bile fark etti ve gülümsüyorlar" dedi

MUŞ Anne ve 5 engelli kardeşlerine bakmak için geri döndüler

Kaynak: DHA

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