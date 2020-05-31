MUŞ Anaokulları ve kreşler minik öğrenciler için dezenfekte ediliyor
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MUŞ Anaokulları ve kreşler minik öğrenciler için dezenfekte ediliyor

Anaokulları ve kreşler minik öğrenciler için dezenfekte ediliyorMUŞ'ta faaliyet gösteren ve 1 Haziran tarihinde yeniden kapılarını açacak olan özel anaokulları, özel kreşler ile gündüz bakımevleri, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte ediliyor.

31.05.2020 12:39 | Son Güncelleme: 31.05.2020 12:48

Anaokulları ve kreşler minik öğrenciler için dezenfekte ediliyor

MUŞ'ta faaliyet gösteren ve 1 Haziran tarihinde yeniden kapılarını açacak olan özel anaokulları, özel kreşler ile gündüz bakımevleri, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte ediliyor.

Koronavirüsle mücadele kapsamında normalleşme sürecinde 1 Haziran tarihi itibariyle açılacakları belirtilen özel anaokulları, özel kreşler ve gündüz bakımevleri hazırlıklarını sürdürüyor. Muş'ta da 16 Mart 2020 tarihinde kapanan özel anaokulları ve özel kreşler ile gündüz bakımevlerinde, açılışa saatler kala hazırlıklar devam ediyor.

Muş'taki özel kreş ve gündüz bakımevinde özellikle çocukların temas edebileceği alanlar ilaçlanırken, oyuncaklar ve masa ile sandalyeler ise tek tek sirkeli ve deterjanlı suyla yıkandı. Öte yandan minder, dolap, uyku odası, tuvaletler ve benzeri araç ile gereçler de temizlendi. Temizlik çalışmalarının ardından ise son olarak, bütün alanlar dezenfekte edildi. Temizlik ve dezenfekte çalışmalarına katılan öğretmenler, çocukları büyük bir heyecanla beklediklerini belirterek, gerekli tüm tedbirleri aldıklarını söyledi.

TEMİZLİK VE DEZENFEKTE ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜLECEK

Bütün gerekli hazırlıkları yaptıklarını ve çocukları büyük bir özlem, hasret ile beklediklerini belirten özel kreş ve bakımevi müdiresi Özlem Kazancı,"Koronavirüs nedeniyle okullarımız 16 Mart tarihinde tatil olmuştu. Şimdi 1 Haziran itibariyle tekrar eğitim-öğretime başlıyoruz. Onun için çocuklarımızın temas edebileceği her noktayı, titizlikle dezenfekte ettik. Dezenfekte çalışmalarımız da devam ediyor ve bundan sonra da devam edecektir. Çocuklarımız geldikten sonra da aynen günlük olarak devam edecek" dedi.

Öğretmenlerinden Rabia Çetinkaya ise, çocukları özlemle beklediklerini belirterek, "Koronavirüsten dolayı bütün yerler gibi iki buçuk aydır kreşimiz kapalıydı. Bizlerde kreşimizi açmaya başlayacağız inşallah 1 Haziran'da. Gerekli dezenfekten işlemlerini yapıyoruz. Bütün temizliklerimizi yaptık. Daha temiz bir yerde, eğitim-öğretimimize başlayacağız. Çocuklarımızı özlemle bekliyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DOKÜMÜ

-Kreşteki temizlik çalışmalarından detaylar

-Dolap, duvar ve diğer bölgelerin bezle silinmesinden detaylar

-Sandalye, masa ve oyuncakların yıkanıp ve silinmesinden detaylar

-Minder, masa ve odaların düzenlenmesinden detaylar

-Dezenfekte çalışmasından detaylar

-Halı serilmesi ve hazır alanlardan detaylar

-Öğretmenlerden detay

-Gündüz Bakımevi Müdürü Özlem Kazancı Röp.

-Öğretmen Rabia Çetinkaya Röp.

Haber-Kamera: Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)

MUŞ Anaokulları ve kreşler minik öğrenciler için dezenfekte ediliyor

Kaynak: DHA

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