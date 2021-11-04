Muş Alparslan Üniversitesi'ndeki öğrenci toplulukları tanıtıldı - Haberler
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Muş Alparslan Üniversitesi'ndeki öğrenci toplulukları tanıtıldı

AA / İbrahim Yaldız - Haberler | Güncel
Muş Alparslan Üniversitesi'ndeki öğrenci toplulukları tanıtıldı

Muş Alparslan Üniversitesi, öğrenci topluluklarını tanıtmak amacıyla 14 stant açtı.

Muş Alparslan Üniversitesi, öğrenci topluluklarını tanıtmak amacıyla 14 stant açtı.

Kampüs yerleşkesinde kurulan stantları ziyaret eden öğrenciler, görevlilerden toplulukların faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

İstedikleri topluluklara üye olan öğrencilerin bundan sonra düzenlenecek olan etkinliklere katılabileceği belirtildi.

Muş Alparslan Üniversitesi'ndeki öğrenci toplulukları tanıtıldı

Muş Alparslan Üniversitesi'ndeki öğrenci toplulukları tanıtıldı

Muş Alparslan Üniversitesi'ndeki öğrenci toplulukları tanıtıldı

Muş Alparslan Üniversitesi'ndeki öğrenci toplulukları tanıtıldı

AA / İbrahim Yaldız - Son Dakika Haberleri
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