Muş Afet ve Acil Durum Müdürlüğü her yaştan ve her gruptan vatandaş için eğitimlerine devam ediyor

MUŞ (Habermetre) - 2021 Afet Eğitim Yılı olması nedeniyle çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren Muş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünü ( Afad ) bu kapsamda her yaştan ve her guruptan vatandaş için eğitimlerine devam ediyor.

Yüz yüze eğitimin başlamasının ardından Muş Alparslan Üniversitesi (MAUN) öğrencileri de gelmeye başladı. Öğrencilerin gelmeye başlaması ile harekete geçen Muş Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri hem eğitim amaçlı hem de AFAD gönüllüsü çalışmaları kapsamında Muş Alparslan Üniversitesi'nde (MAUN) stant açarak öğrencileri AFAD gönüllüsü olmaya davet ettiler.

AFAD personelleri ayrıca öğrencilere yaşanabilecek olası bir afet anında ve sonrasında yapmaları gerekenler hakkında da broşür dağıttılar. AFAD'ın üniversitede kurmuş olduğu stant öğrenciler tarafından yoğun bir şekilde ilgi görürken yapılan gönüllülük çalışmaları kapsamında AFAD gönüllülük sistemine katılım için katkıda bulunan öğrenci ve üniversite öğretim görevlisine AFAD yetkililerince afet acil durum çantası hediye edildi. Üniversitedeki AFAD standını Muş Alparslan Üniversitesi (MAUN) Afet Yönetim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İskender Dölek'te ziyaret ederek standı ziyaret eden öğrencilere afet bilinci hakkında bilgilendirme yaptı.

Açılan stant ile ilgili bilgi veren AFAD İl Gönüllü Koordinatörü Ayhan Çelik, olası bir afete karşı vatandaşları afet bilinci ile donatmaya çalıştıklarını belirterek şunları söyledi: "2021 Afet Eğitim Yılı olması nedeniyle, Bakanımız Sayın Süleyman Soylu tarafından belirlenen 51 milyon kişiye Afet farkındalık Eğitimi için AFAD olarak ilimizdeki okullara, iş yerlerine ve halkımıza yönelik düzenlediğimiz eğitim faaliyetleriyle olası bir afete karşı vatandaşlarımızı hazır hale getirmek için çabalıyoruz. Bu nedenle ilimizde yaşayan her yaştan ve her gruptan vatandaşımız için afet bilinci eğitimleri düzenliyoruz. Bu kapsamda Muş Alparslan Üniversitesi yerleşkesinde de bir stant kurarak öğrencilerde afet bilinci oluşturmaya gayret ediyoruz. Standımızı ziyaret eden öğrencilerden AFAD gönüllüsü olmak isteyenlerin başvurularını yapmaları konusunda izleyecekleri yolu ilgili personellerimiz anlatıyor. Bunun yanında olası bir afet anında ve sonrasında yapılması gereken bilgilerin yer aldığı broşürleri öğrencilere dağıtıyoruz. Üniversite öğrencilerinin standımıza yoğun ilgi göstermesi ise bizleri ayrıca mutlu etti. Bunun yanında Muş Alparslan Üniversitesi (MAUN) Afet Yönetim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İskender Dölek hocamızda standımızı ziyaret ederek bizleri ayrıca mutlu etmiştir. İskender Dölek hocamızda standımıza gelen öğrencilere afet konusunda çeşitli bilgilendirmelerde bulundu. Kendisine bize vermiş olduğu destekten ötürü teşekkür ederim" dedi. Sercan Ümit

Tüm hakları saklıdır. Bu sitede yer alan yazı, haber, fotoğraf, video ve sair dokümanların, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen veya tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasal işlem yapılacaktır.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet