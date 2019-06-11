En büyük hayali Fazıl Say ile tanışmak

MUŞ'ta doğuştan görme engelli ve absolut (kusursuz) kulağa sahip 8 yaşındaki Bager Çalışcı'nın, köy okulunda eğitim-öğretim gören ve hayatında hiç piyano görmemiş öğrencilere konser verme hayali, bir grup öğretmenin yardımlarıyla gerçekleştirildi.

Muş'ta yaşayan Bager Çalışcı, kendisi gibi görme engelli Yarpuzlu Köyü İlkokulu'nda müzik öğretmeni Caner Keser'in keşfetmesiyle merkeze bağlı Ağartı Köyü İlkokulu'nda, konser verme hayalini gerçekleştirdi. Kent merkezine 55 kilometre uzaklıktaki Ağartı Köyü İlkokulu'ndaki öğretmenler, absolut kulağa sahip görme engelli Bager Çalışcı'nın ailesiyle birlikte, köydeki öğrencilere piyano konseri verme ortamı hazırladılar. Köy okulunda okuyan ve hayatında piyano ile tanışmamış öğrencilerle köy meydanında bir araya gelen Bager, Beethoven yalnızlık senfonisi, ay ışığı sonatı, Yann Tiersen'nin başka bir şarkısının yanı sıra, günümüz parçalarını seslendirdi.

Bager, büyük bir heyacan yaşarken, piyano konseri sırasında arka planda otlayan kuzular, klasik müzikle güzel bir görüntüler oluşturdu. İlk defa piyano ile tanışan köydeki öğrenciler ise, piyano konseri için öncelikle Bager olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

Ağartı Köyü İlkokulu Öğretmeni Sinan Özcan, Bager'in hiç piyano görmemiş köy çocuklarına konser verme istediğinden haberdar olduklarını söyleyerek, okuldaki öğretmen arkadaşlarıyla birlikte mini bir konser etkinliği düzenlediklerini ifade etti. Özcan, 'Bagerin çocuklara piyano konseri vermek istiyordu bizde bu hayalini gerçekleştirdik. Piyanosunu köye getirip konser vermesinin istedik, öğrencilerde Bager'de çok mutlu oldular. Muş Belediyesi'ne ait araçla Bager'e ait piyano köye getirildi. Çok doğal bir ortam oldu aslında çünkü sonuçta burası köy. Bir yandan klasik müzik çalarken arka manzarada kuzularda sesiyle ayrı güzel bir ortam oluşturdu diye konuştu.

DOĞADAKİ TÜM SESLERİ NOTAYA DÖKE BİLİYOR

Bager'in köy çocuklarına konser verme hayalinde rol üstlenen köy okulu öğretmenlerine teşekkür eden baba Mehmet Çalışcı ise öğretmenlerin çok güzel, doğal mini bir konser ortamı hazırladıklarını söyledi. Oğlu Bager'in büyük hedeflerinin olduğuna vurgu yapan Çalışcı, 'Bager, dünyaca ünlü piyanist Fazıl Sayla tanışmak ve onun konserine gitmek istiyor. Bager absolut kulağa, yani doğadaki tüm sesleri notaya dökebiliyor. Bir hayır sever tarafından hediye edilen piyano ile Bager, hiçbir eğitim almadan bir yıldır kendi kendini geliştiriyor dedi.

MÜZİK ONUN HER ŞEYİ OLDU

Oğlunun hayatı ve gözlerinin piyanosu olduğunu ifade eden Çalışcı, Görme engelli olduğu için, müzik onun her şeyi. Diğer çocuklar gibi dışarıda koşuşturup, oynayamıyor. Kendi müzik dünyasında yaşıyor. Bagerin profesyonel bir piyanist olması için müzik eğitimi alması lazım. Çünkü Muş'ta bu anlamda çok ciddi sıkıtılar çekiyoruz. Bager ile bir yıl öncesinde bir müzik okulunda şans eseri tanışan ve Bager gibi görme engelli olan Müzik Öğretmeni Caner Keser de, Bager'in absolut kulağa sahip olduğunu fark ettiğini söyledi. Bager'in bir videosunu çeken Kasar,, bunu üniversitedeki hocalarına gönderdi. Hocalarıda kendisine Bager'in üstün bir müzik yeteneğine sahip olduğunu söylediler. Bu da bizi çok heyecanlarndırdı diye konuştu.

Fırsat buldukça Bager'in piyano ve kulağının gelişimiyle ilgili yardımcı olmaya çalıştığını söyleyen öğretmen Caner Keser de, Absolut kulağa, yani kusursuz kulak dünyada çok az kişin sahip olduğu bir kulak, Bager'de bunlardan birisi. Bager piyanoda altı sese aynı ayna bastığımız zaman tek tek notalarını seçe biliyor. Biz artık Bager'e eğitiminde yetemiyoruz. Daha profesyonel yarı dönemli konservatuarlarda eğitim alması lazım. Mimar Sinan, Yıldız Teknik, Marmara fakülteleri gibi yerlerin elinden tutup Bager'i Türkiye'ye mal adecek bir müzisyen haline kesinlikle getirilebilir. Bager'in tıpkı İdil Biret, Fazıl Say gibi ileride ülkemizi dünyada temsil edeceğini ben şimdiden görebiliyorum dedi.

BAGER, FAZIL SAYLA TANIŞMAK İSTİYOR

Konser sonrası duyduğu sevinci dile getiren Yaygın Beldesi Kardeşler İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Baker Çalışcı da, dünyaca ünlü piyanist Fazıl Sayla tanışmak istediğini dile getirdi. İyi bir eğitim almak istediğini vurgulayan Çalışcı, daha büyük bir konser verme isteği içerisinde olduğunu söyledi.

Kaynak: DHA