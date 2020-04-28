Muş'a yeni bir güzergah kazandırılıyor Muş Belediyesi, küçük sanayi sitesi mevkisinden şehir merkezine yeni bir yol kazandırmak için çalışma başlattı.

Muş Belediyesi, küçük sanayi sitesi mevkisinden şehir merkezine yeni bir yol kazandırmak için çalışma başlattı.

Küçük Sanayi Sitesi bölgesinden başlatılan çalışmaları inceleyen Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, "yol medeniyettir" anlayışını önemseyerek şehre yeni yol ve güzergahlar kazandırmaya devam ettiklerini belirtti.

Küçük Sanayi Sitesi mevkisinden Çar Çayı boyunca şehir merkezine doğru alternatif bir yol yapımına başladıklarını anlatan Asya, şöyle konuştu:

"İlimize yeni bir güzergah kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah en kısa sürede burada yapacağımız çalışmalar neticesinde hem vatandaşlarımız için alternatif bir yol oluşturacağız hem de bu sayede şehrimizin gelişimine katkıda bulunacağımızı düşünüyoruz. Yapımına başladığımız yolun ilimize ve halkımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA