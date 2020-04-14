MUŞ 4 yaşındaki Menesa evine 30 kilometre uzaklıkta bulundu 4 yaşındaki Menesa evine 30 kilometre uzaklıkta bulunduMUŞ'un Malazgirt ilçesinde kaybolan 4 yaşındaki Menesa Bayram, evinden 30 kilometre uzaklıkta 1 gün sonra boş arazide çoban tarafından bulundu.

4 yaşındaki Menesa evine 30 kilometre uzaklıkta bulundu

MUŞ'un Malazgirt ilçesinde kaybolan 4 yaşındaki Menesa Bayram, evinden 30 kilometre uzaklıkta 1 gün sonra boş arazide çoban tarafından bulundu. Bitkin düşen küçük kız, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Malazgirt İlçesinin Saltukgazi Mahallesi'nde yaşayan Pınar-Cafer Bayram çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Menesa Bayram, dün öğleden sonra ağabeyiyle birlikte oyun oynamak için evden çıktı. Bir daha kendisinden haber alınmayan ve çocuğu dışarıda göremeyen ailesi 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak yardım istedi. Mahalleye gelen polis, jandarma ve AFAD ekipleri, Menesa'yı bulmak için ilçede geniş kapsamlı arama çalışması başlattı. Ekipler, mahallenin üst tarafındaki bölgede arama çalışmalarını sabaha kadar sürdürdü. Sabahın ilk ışıklarına kadar dedektör köpeğin de katılımı ile aramalar devam etti.

Malazgirt İlçe Kaymakamı Emre Yalçın, İlçe Belediye Başkanı Cengiz Altın da olay yerine gelerek, arama çalışmaları hakkında yetkililerden bilgiler alarak, aileyle görüştü. Küçük kızı arama çalışmaları sürerken, Bayram ailesinin evine 30 kilometre uzaklıktaki Mezra Köyü mevkiinde çoban Yunus Özdemir, Menesa'yı yorgun ve bitkin bir halde buldu. Çoban hemen durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Bölgeye polis ekipleriyle giden İlçe Emniyet Müdürü İlker Ekşi, küçük kızı hastaneye götürmek için aracına aldı. Bir süre Ekşi'nin aracında giden küçük Menesa, daha sonra yoldaki ambulanstaki sağlık görevlilerine teslim edildi. Malazgirt Devlet Hastanesi'ne götürülen Menesa Bayram'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kızının bulunmasının ardından eşi ile birlikte hastaneye koşan baba Cafer Bayram, "Allah devletimizden ve milletimizden razı olsun. 24 saattir dolaşıyoruz. Çoban bulmuş" diyerek Menesa'yı alnından öptü.

Öte yandan Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, aileler uyarıldı. Açıklamada, "Malazgirt ilçemizde kayıp yavrumuz Menesa için dün akşam saatlerinde gelen ihbar neticesi jandarma, polis ve AFAD ekiplerince gece de süren arama faaliyetleri şu ana kadar devam etmiş, çocuğumuz az önce açık arazide sağ olarak bulunmuştur. Kıymetli anne ve babalar, çocuklarımızı özellikle bu salgın günlerinde lütfen gözümüzün önünden ayırmayalım" denildi.

Kaynak: DHA