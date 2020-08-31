MUŞ 21 yılda topladığı taşları evinin bahçesinde sergiledi 21 yılda topladığı taşları evinin bahçesinde sergilediMUŞ İl Tarım Müdürlüğü'nde çalışan Yavuz Koç, 21 yıldan bu yana kendisine ilginç gelen, değişik renk ve görünüşü olan yaklaşık 500 taş biriktirdi.

21 yılda topladığı taşları evinin bahçesinde sergiledi

MUŞ İl Tarım Müdürlüğü'nde çalışan Yavuz Koç, 21 yıldan bu yana kendisine ilginç gelen, değişik renk ve görünüşü olan yaklaşık 500 taş biriktirdi. Evli ve 7 çocuk babası Yavuz Koç (55) biriktirdiği taşları evinin bahçesinde sergiledi.

Taşlardan oluşturduğu koleksiyonunu Kayalar mahallesindeki müstakil evinin bahçesini sergileyeme başlayan Koç, taşlarını herkesin görmesini istedi. Gezmek için gittiği dağlar, ovalar, yaylalar, neyir, deniz ve akarsu kenarlarında gözüne çarpan ilginç taşları hiç erinmeden toplayıp evine getirdiğini belirten Yavuz Koç, kendisinin taş merakını bilen arkadaş ve akrabalarının da buldukları ilginç taşları kendisine getirdiğini söyledi. Biriktirdiği taşları evinde özel yaptırdığı masa ve vitrinde sergilediğini ifade eden Koç, "Değişik renk, şekil ve ebatlarda 500 civarında taştan oluşan bir koleksiyona sahibim. Taşlar çoğaldıkça koyacak yer sorun olmaya başladı" diye konuştu.

Pandemi döneminde yapacak bir şey olmadığı için taş toplamaya ağırlık verdiğini sözlerine ekleyen Koç şunları söyledi:

"Muş'un dışında gezmik için gittiğim Antalya, Bursa ve İzmir gibi yerlerde hiç araç kulanmadım. Yüreyerek gezip bulduğu taşlarıda çuvallara doldurup Muşa getirdim. Hergün kilometrelerce yürürüm. Bulup getirdiğim taşları yıkayıp bezle temizliğini yapıyorum. Taşlara bakmak ve onlarla meşgul olmakla stres atıyorum. Evimin bahçesinde sergilediğim taşları görmeye gelenler çok beğeniyor. Sergiyi gezenlere bahçemde yetiştirdiğim meyvelerden ve semaverde çay ikram ediyorum."

Yavuk Koç, biriktirdiği bazı taşların üzerinde hayvan resimlerinin doğal olarak bulunduğunu, bazı taşların içinde kristal taş kırıntıları gibi parlayan taşların olduğunu, kimi taşın ise kuşa ve ata benzediğini belirtti.

Kaynak: DHA