MUŞ 20 YILDIR SÜREN KURBANLIK GELENEĞİ

12.08.2019 11:35

Muş'un merkeze bağlı Donatım köyünde 20 yıldan beri köylüler, kurbanlıklarını köy meydanında kesip, aile nüfusuna bölerek paylaşıyorlar. Köy muhtarı Mehmet Şengül, 20 yıl önce köyümüzde cami imamı ve köy büyüklerinin aldığı kararla, kurbanlar köy meydanına getirilir ve terazide aile sayısına bölünerek dağıtılır. Böylece her aile kurban etinden yararlanıyor ve köyde birlik beraberliği sağlanıyor dedi.

Bayram sabahı kesilecek küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıklar, köy meydanına getiriliyor. Muhtar tarafından tek tek kaydedilen kurbanlıklar daha sonra sırayla kesilip temizleniyor. Daha sonra tartılan kurban etleri köy nüfusuna göre eşit oranda pay ediliyor. Bu yıl 25 küçükbaş ve bir de büyükbaş hayvanın kesildiğini söyleyen muhtar Şengül, Etleri 700 nüfusa göre böldüğümüzde kişi başına 1 kilo 150 gram düştü. Kesilen kurban etleri zengin fakir demeden eşit şekilde dağıtılıyor. Bu gelenekle her eve kurban eti giriyor. 20 yıldır devam eden bu geleneği bizlerden sonra çocuklarımızda sürdürecek. Kurban bayramında kesen de, kesmeyen de bu meydana gelip yardım ediyor. Umarım bizim yaşattığımız bu gelenek herkese örnek olur diye konuştu.

Kaynak: DHA