MUŞ 186 Türk vatandaşı Muş'ta karantinaya alındı 186 Türk vatandaşı Muş'ta karantinaya alındıYENİ tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) yurda getirilen 186 Türk vatandaşı, Muş'taki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait öğrenci yurduna yerleştirilerek, 14 gün süreyle karantina altına alındı.

186 Türk vatandaşı Muş'ta karantinaya alındı

YENİ tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) yurda getirilen 186 Türk vatandaşı, Muş'taki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait öğrenci yurduna yerleştirilerek, 14 gün süreyle karantina altına alındı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla 186 Türk vatandaşı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) kalkan uçakla Muş Sultan Alparslan Havalimanı'na getirildi.

Uçaktan inenler sağlık ekiplerinin buradaki kontrollerinin ardından polis ve AFAD ekipleri eşliğinde otobüslerle, dezenfekte edilerek hazır hale getirilen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait Müştakbaba Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Karanfillerle karşılanan ve yurtta 14 gün gözlem altında tutulacak vatandaşların ihtiyaçlarının ise Muş Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü, AFAD ve Kızılay tarafından karşılanacağı kaydedildi.

Ayrıca karantinada kalacak olan vatandaşlar için yurttaki tüm hazırlıklar tamamlanırken, karantinada kalacak misafirlerin odalarına el dezenfektanı, kişisel bakım ürünleri, çay, şeker, diş fırçası ve macunu ile havlu ve terlik bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA