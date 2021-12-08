MUŞ (İHA) - - Muş 112 Acil Servis ekipleri kışa hazır

MUŞ - Muş İl Ambulans Servisi 112 Başhekimliği, çetin kış şartları nedeniyle yolu kapanabilecek köylerdeki hastalara ulaşabilmek için hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye'nin en çok kar yağışı alan illeri arasında bulunan Muş'ta, vatandaşların mağdur olmaması için İl Ambulans Servisi 112 Başhekimliği, kışa hazır. İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı İl Ambulans Servisi 112 Başhekimliği, 150 personel, 40 ambulans ve 7 paletli araçla görev bekliyor. Başhekimlik, çetin kış mevsimi öncesinde vatandaşların daha hızlı hastaneye ulaştırılması için tüm araçların bakım ve onarımlarını tamamladı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Muş Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Cihan Büyüksütçü, 112 olarak bölgenin şartlarını göz önünde bulundurarak kış mevsimine hazır olduklarını söyledi. 40 ambulansla vakalara müdahale edeceklerini kaydeden Büyüksütçü, "Kış şartlarına uygun olarak 7 paletli aracımız mevcut. Bunların çoğu bölgedeki arazi koşullarına uygun şekilde 4x4 arazi aracı olarak tasarlanmakta. Bu araçları kış şartlarına entegre olarak kullanabilmemiz için bütün hazırlığımızı tamamladık. Ayrıca bir snowtrack aracımız da var. Daha önceki deneyimlerimizden yola çıkarak kışa hazırlandık. Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nin coğrafi konumu nedeniyle kışın 3 metre kar yağmakta. Bundan dolayı hastalarda bazen ciddi zorluklarla karşılaşmaktayız. Geçmiş tecrübelerimizle kış hazırlıklarımızı planladık. Mevcut kış şartlarını göz önüne aldığımızda bizim vakalara ulaşım süremiz normalin üstünde olmakla birlikte asılsız ihbarlar maalesef bu süreci gittikçe uzatmakta. Buda bizim hem zamanımızı hem de emeğimizi çalmakta. Vatandaşlarımızın duyarlı olmasını kendilerinden talep ediyoruz" dedi.