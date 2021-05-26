Murzioğlu, Samsun'un gurur markalarını kutladı
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Murzioğlu, Samsun'un gurur markalarını kutladı

Murzioğlu, Samsun'un gurur markalarını kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, İSO'nun açıkladığı 2020 raporu sonuçlarına göre, üretimden net satışlarında Türkiye'nin ilk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine adını yazdıran Samsunlu 6 firmayı başarılarından dolayı kutladı.

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, İSO'nun açıkladığı 2020 raporu sonuçlarına göre, üretimden net satışlarında Türkiye'nin ilk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine adını yazdıran Samsunlu 6 firmayı başarılarından dolayı kutladı.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) Mayıs ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Haluk Akyüz başkanlığında online ortamda gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, iki toplantı arasında yürüttükleri çalışmalar hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi. Başkan Murzioğlu konuşmasında, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından bugün açıklanan 2020 Türkiye'nin ilk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu raporu sonuçları hakkında meclis üyelerine açıklamalarda bulundu.

Samsun'un göğsünü kabarttılar

İstanbul Sanayi Odası'nın(İSO) üretimden net satışlarına 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine Samsun'dan 6 firmanın girmeyi başardığını belirten Başkan Murzioğlu, listeye girerek Samsun'u gururlandıran firmaları başarılarından dolayı kutladı. Geçen yıl listeye 3 firmanın girdiğini hatırlatan Murzioğlu, "Bu yıl ise, Samsun'dan 6 firmamız listeye girmeyi başardı. Açıklanan raporda, Yeşilyurt Demir Çelik Endüstrisi ve Liman İşletmeleri Ltd. Şti. 87, Sampa Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. 329, Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş. 345, Özyılmaz Fındık Tic. ve San. Ltd. Şti. 408, Borsan Kablo Elektrik Aydınlatma İnş. San. ve Tic. A.Ş. 470 ve Vezirköprü Orman Ürünleri ve Kağıt San. A.Ş. ise 497'inci sıradan listeye girerek göğsümüzü kabarttı" dedi.

"Ne kadar övünsek az"

Tüm zorluklara ve olumsuzluklara rağmen hiç durmadan, yılmadan hedeflerini büyüterek üretimlerini sürdüren müteşebbislerin başarılarını, "Takdire şayan" olarak nitelendiren Başkan Murzioğlu, "Firmalarımız çalıştılar, ürettiler, insanlarımıza iş ve AŞ sağladılar. Gurur kaynağı olan firmalarımız ülkeye sağladıkları katma değerle mücadeleyi, cesareti, inancı, azmi ve iradeyi temsil ettiler. Üretimin ve istihdamın, ihracatın gerçek kahramanları olan bu işletmelerimiz şehrimizin kalkınmasında ve markalaşmasında önemli bir rol üstlendiler. Adını listeye yazdırarak gururumuz olan firmalarımızla büyük bir gurur ve onur duyuyorum. Firmalarımızla ne kadar övünsek azdır. Sizlerin de bildiği gibi tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi dolayısıyla zorlu bir süreçten geçiyoruz. Ancak şu da bir gerçek ki; küresel boyutta karşı karşıya kaldığımız bu pandemi tüm dünya için yepyeni bir çağın habercisi. Eğer yeniçağa göre konumlanırsak bu pandemi bizim için büyük bir fırsat olabilir. Bu değişimden azami faydayı elde etmeliyiz. Tüm zorluklara ve olumsuzluklara rağmen ülkemizin ve şehrimizin kalkınmasına kim bir çivi çakıyorsa, kim bir taş üzerine bir taş koyuyorsa, kim aş, iş veriyorsa ona minnettarız. Biz, ülkemiz için durmadan çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Yeter ki; sanayicimiz desteklensin, önü açılsın. Yeter ki; birlik ve beraberliğimizin kıymetini aklımızdan çıkarmayarak omuz omuza verelim. İnşallah ülke olarak bu durumdan daha da güçlü çıkacağız" diye konuştu.

Nefes Kredisi tekrar devrede

Murzioğlu ayrıca, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) önderliğinde 2017 yılından bugüne 7 kez uygulamaya alınan Nefes Kredisi ile ilgili yeni yapılan çalışma hakkında da meclis üyelerini bilgilendirdi. 2021 Nefes Kredisi'nin, 10 bankanın katılımı ile TOBB ve KGF iş birliğinde 1 Haziran 2021 itibarı ile uygulamaya alınacağını söyleyen Murzioğlu, "Nefes Kredi Paketi ile yıllık cirosu 10 milyon TL altında olan ve 2020 yılı cirosunda 2019 yılına göre yüzde 25 kayıp yaşayan üyelerimize işletme sermayesi finansman imkanı sağlanacak. 2020 yılı cirosu 1 milyon TL'yi asmayan KOBİ'ler azami 50 bin TL, cirosu 1-10 milyon TL arasında olan KOBİ'ler ise azami 200 bin TL kredi kullanabilecek. TOBB ve Odamız da kaynaklarını bu bankalarda değerlendirerek projeye katkı sunacak. Kredi geri ödemeleri ise 6 ay ödemesiz, 12 eşit taksitte yapılacaktır. Söz konusu uygulamada Hazine destekli KGF kefaleti sağlanacak olup, faiz oranı yıllık yüzde 17,5 olarak belirlendi. İnşallah bu destek, zorlu süreçte üyelerimize can suyu olacaktır" diyerek sözlerini tamamladı.

Meclis toplantısı, diğer gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından sona erdi. - SAMSUN

Murzioğlu, Samsun'un gurur markalarını kutladı
Murzioğlu, Samsun'un gurur markalarını kutladı
Murzioğlu, Samsun'un gurur markalarını kutladı
Murzioğlu, Samsun'un gurur markalarını kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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