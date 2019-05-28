Murzioğlu Samsun'un gurur markalarını kutladı

SAMSUN (İHA) – Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, İstanbul Sanayi Odası tarafından yapılan anketle hazırlanan 2018 yılı Türkiye'nin "İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" arasına girerek Samsun'un gurur markası olan üç firmayı kutlayarak, başarılarının devamını diledi.

İstanbul Sanayi Odası'nın her yıl yaptığı Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayici Kuruluşu'nun 2018 yılı raporu sonuçları açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre, listeye giren üç firma Samsun'un gururu oldu. Geçen yıl açıklanan raporda 74. sırada yer alan Yeşilyurt Demir Çelik Endüstrisi ve Liman İşletmeleri Limited Şirketi 2 milyar 488 milyon 486 bin 631 lira üretimden net satışla altı basamak birden yükselerek 68. sırada kendine yer buldu. Samsun'un listede olan bir başka markası ise, Borsan Kablo Elektrik Aydınlatma İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. oldu. 2017 yılında 449. sırada bulunan Borsan Kablo Elektrik Aydınlatma İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., bu yıl 501 milyon 242 bin 284 lira üretimden net satışla 38 basamak birden yükselerek 411. sırada Türkiye'nin gurur markaları arasında yer aldı. Bu yıl listeye giren bir başka Samsun'un gurur markası ise Vezirköprü Orman Ürünleri ve Kağıt Sanayi A.Ş. oldu. Geçen yıl ikinci 500'de bulunan Vezirköprü Orman Ürünleri ve Kağıt Sanayi A.Ş., bu yıl 429 milyon 712 bin 656 TL üretimden net satışla 484. sıradan ilk 500'e girmeyi başardı.

"Gurur ve onur duyuyorum"

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Murzioğlu yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşu arasına girmeyi başaran Samsunlu firmaları kutlayarak, başarılarının devamını diledi. Listede yer alan Samsunlu firmalarla gurur ve büyük onur duyduklarını ifade eden Murzioğlu, "Göğsümüzü kabartan üç firmamızla ne kadar övünsek azdır. Zor bir süreçten geçtiğimiz aşikar. Yaşanan tüm zorluklara rağmen Samsun'dan üç firmamızın sıralamada basamak da yükselerek yer almasının anlamı ve önemi bizler için çok büyüktür. Bu firmalarımız çalıştılar, ürettiler, insanlarımıza iş ve AŞ sağladılar. Gurur kaynağı olan firmalarımız ülkeye sağladıkları katma değerle mücadeleyi, cesareti, inancı, azmi ve iradeyi temsil etti. Üretimin ve istihdamın, ihracatın gerçek kahramanları olan bu işletmelerimiz şehrimizin kalkınmasında ve markalaşmasında önemli bir rol üstlendi. Firmalarımızın başarılarında payları olan herkese şükranlarını sunuyorum. Güzel ülkemizin sorunları da zenginliği de bizim. Umutsuzluk, kötümserlik aşılayanlara inat ülkemizin ve çocuklarımızın geleceği için hep birlikte çalışma zamanı. Birlik ve beraberliğimizi perçinleme zamanı" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA