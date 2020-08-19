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Murzioğlu'ndan virüse karsı hassasiyet uyarısı

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, pandemi sürecinde gerekli tedbirlere uyulmasının önemine dikkat çekerek, "Bu durum hem sağlık açısından büyük tehdit olduğu gibi, ekonomik bağlamda da bize ek külfet olarak geri dönüyor.

Murzioğlu'ndan virüse karsı hassasiyet uyarısı
19.08.2020 16:00 | Son Güncelleme: 19.08.2020 16:03

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, pandemi sürecinde gerekli tedbirlere uyulmasının önemine dikkat çekerek, "Bu durum hem sağlık açısından büyük tehdit olduğu gibi, ekonomik bağlamda da bize ek külfet olarak geri dönüyor. Lütfen gerekli hassasiyeti gösterelim" dedi.

Samsun TSO Temmuz-Ağustos Ayları Birleştirilmiş Olağan Meclis Toplantısı Meclis Başkanı Haluk Akyüz başkanlığında, video konferans aracılığıyla gerçekleştirildi. Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, iki toplantı arasında yürüttükleri çalışmalar hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi.

Herkesin ortak sorumluluğu

Konuşmasında tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19'un etkilerine değinen Başkan Murzioğlu, "Bu durum, hepimizin ortak sorumluluğu. Eğer topyekün gerekli tedbirleri alırsak yani maske, mesafe ve hijyen tedbirlerinden taviz vermezsek, bu süreci en kısa sürede atlatacağımıza inanıyorum. Aksi takdirde sürecin uzaması sağlık açısından büyük tehdit olduğu gibi, ekonomik bağlamda da bize ek külfet olarak geri dönüyor. Üreten, hizmet eden, sanayici ve tüccarlar olarak ekonomiyi biz omuzluyoruz. Valimizle, kaymakamlarımızla ve belediye başkanlarımızla gerçekleştirdiğimiz denetim ziyaretlerinde gereken hassasiyetin gösterilmediğine kimi yerlerde maalesef şahit olduk. Sıkı önlemlerin alınması demek, belki yine faaliyetlerimizin kısıtlanması anlamına gelecek ki, bu yük maalesef bizim üstümüze binecek. Onun için gereken ne ise biz daha fazla hassasiyet göstermeli, kendi iç denetim mekanizmalarımızı biz aktif hale getirmeliyiz. Bu işin içinden ancak böyle çıkarız" dedi.

"Üretmek, istihdam oluşturmak vatanseverlik göstergesidir"

Oda olarak virüse karşı tüm tedbirleri ilk günden beri aldıklarını belirten Murzioğlu, "Odadaki hizmetlerimizi büyük hassasiyet içinde gerçekleştiriyoruz. TSE tarafından yapılan denetimleri başarıyla tamamladık ve TSE Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgemizi, Valimizin elinden aldık. Dilerim tüm üyelerimiz bu belgeyi alabilir duruma en kısa zamanda erişir. Bu iki aylık süreçte, pandemi dolayısıyla sınırlı da olsa bazı ziyaretlerimizi gerekli hassasiyetleri gözeterek gerçekleştirdik. Tıpkı meclisi gerçekleştirdiğimiz gibi pek çok toplantıyı online sisteme taşıdık. Özellikle çatı kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Yönetimi ve kimi zaman bakanlık yetkilileriyle birlikte online ortamda sürekli iletişim halindeyiz. Malumunuz bu güçlü iletişim pek çok ekonomik tedbirin üretilmesine ve bizlerin bir nebze dahi olsun nefes almasına vesile oldu. Bu bağlamda bizime iletişim içinde olmanız çok kıymetli. Yeni normalle birlikte nispeten bir toparlanma sürecine girdik. Ama kısıtlamaların olduğu dönemdeki kayıpları ne kadar bir sürede telafi edebiliriz bunu kestirmek çok zor. Ticaretle, sanayiyle uğraşan bizler için faaliyetleri sürdürebilir kılmak her zaman zorlayıcı olmuştur. Ama üretmek, istihdam oluşturmak bu ülkenin geleceğine emek vermek şüphesiz bir vatanseverlik göstergesidir. Ailesi, çevresi, memleketi ve ülkesi için gayret gösteren tüm müteşebbislerimizi tebrik ediyorum" diye konuştu.

Bir kez daha tebrik etti

Murzioğlu, konuşmasında, İstanbul Sanayi Odasının 2019 yılı ilk 500 ve ikinci 500 sıralamasına girerek Samsun'u gururlandıran 14 firmayı bir kez daha tebrik ederek, başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu. Meclis toplantısı, gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından sona erdi.

Bu arada, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Levent Uçarlı da video konferans yöntemiyle toplantıya katılarak, "AFAD Gönüllülük Projesi" hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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