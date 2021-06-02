Murzioğlu: "Kriz, fırsata dönüşecek"

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, pandemi dolayısıyla fuarcılık sektörünün çok zorlu günler geçirdiğini ifade ederek, "Sektörün kaybının ortaya çıkardığı hasarı inşallah hep birlikte, dayanışma içinde atlatacağız ve krizi fırsata çevireceğiz" dedi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, pandemi dolayısıyla fuarcılık sektörünün çok zorlu günler geçirdiğini ifade ederek, "Sektörün kaybının ortaya çıkardığı hasarı inşallah hep birlikte, dayanışma içinde atlatacağız ve krizi fırsata çevireceğiz" dedi.

Bir fuar şirketinin bölge müdürü Oğuzhan Çamaş "Dünya Fuarcılık Günü" dolayısıyla aynı zamanda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Fuarlar Komitesi Başkanı da olan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Samsun'un geçmişten gelen fuar kültürüne sahip olduğunu belirterek, "Hepimizin bildiği gibi Samsunumuz, 1963 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye'nin ilk milli fuarına ev sahipliği yapmıştır. Elbette bu fuarın konsepti günümüzdekinden farklı olmakla birlikte, bölgenin kültürel, sosyal ortamına canlılık katmış, Samsun'u bölgenin birleşme noktası haline getirmiştir. Samsun Fuarı bölgeden pek çok markanın ülkemiz ekonomisine kazandırılmasına vesile olmuştur. Ancak, 80'li yıllarda maalesef eski dinamizmini kaybetmiş ve günün koşullarına yenik düşerek kapanmıştır. Fuarın yokluğu bölgede hissedilmiş ve uzun yıllar yeni bir fuarın Samsun'a kazandırılması gündem teşkil etmiştir. Samsun'a yakışmayan bir fuarcılık sürdürülmek durumunda kalmıştır" diye konuştu.

"Fuar için inisiyatif aldık"

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimi olarak göreve geldiklerinde kente fuar kazandırmak adına inisiyatif aldıklarını ve kalkınmaya destek olan kurumlarla kurdukları konsorsiyumla Samsun'a yakışır, yüksek prestijli ve büyüyebilen konseptle modüler bir fuar merkezi kazandırdıklarını belirten Murzioğlu, "Tüm sektörlerin gelişimine, markalaşmasına, yeni trendlerin takibine, işbirliklerinin kurulmasına zemin hazırlayan fuarcılığın Samsun'da yeniden hayat bulması, iş dünyasını temsil eden bir kurum olarak bizler için büyük anlam arz etmektedir. Zira kapılarını açtığı günden bu yana artan bir talep ve ziyaretçi yoğunluğunun görülmesi ne kadar doğru bir iş yaptığımızın kanıtıdır. Şüphesiz 60'lı yıllardan 80'li yıllara yaşanan dönüşüm, önümüzdeki yıllarda da yaşanacak ve fuarcılık sektörü günümüz ihtiyacına uygun olarak değişecektir. Ancak, sektörlerin gelişimine olan katkısı, firmaların vitrini olma görevini sürdürmeye devam edecektir. Pandemi döneminde de bu dönüşümün hız kazandığını hep birlikte deneyimliyoruz" şeklinde konuştu.

"Zorlu günler hep birlikte aşılacak"

Pandemi nedeniyle daralan dünya ticaretinin en fazla etkilediği sektörlerden birinin fuarcılık olduğuna vurgu yapan Murzioğlu, "Maalesef bu dönemde fuarcılık sektörü çok zorlu günler geçirdi. Ama pandemi sonrası fuarların eski günlerinden çok daha iyi ve hareketli geçeceği kanaatindeyim. Eskisi gibi büyük organizasyonlara imza atılarak sektörün kayıplarını yeni normalleşmeyle birlikte ivedilikle telafi etmesini diliyorum. Sektörün kaybının ortaya çıkardığı hasarı inşallah hep birlikte, dayanışma içinde atlatacağız ve krizi fırsata çevireceğiz. Dünya fuarcılık günü vesilesiyle, fuarcılık sektörüne katkı veren, doğrudan ve dolaylı tüm işletmeleri ekonomiye verdikleri katkı için teşekkür ediyor, tüm paydaşların Dünya Fuarcılık Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı