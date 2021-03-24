Murzioğlu: "Kısa çalışma ödeneği devam etmeli"
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Murzioğlu: "Kısa çalışma ödeneği devam etmeli"

24.03.2021 14:47 | Son Güncelleme: 24.03.2021 15:02
Murzioğlu: 'Kısa çalışma ödeneği devam etmeli'

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, pandemi döneminde istihdamı korumak adına atılan en önemli adımlardan biri olan kısa çalışma ödeneğinin normal çalışma düzenine geçinceye kadar sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, pandemi döneminde istihdamı korumak adına atılan en önemli adımlardan biri olan kısa çalışma ödeneğinin normal çalışma düzenine geçinceye kadar sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle iş dünyasının, oldukça zor bir dönemeçten geçtiğini ifade eden Başkan Salih Zeki Murzioğlu, "Neredeyse son bir yılımızı pandemi koşulları çerçevesinde yönetmek durumunda kaldık. Zor günler maalesef devam ediyor. Getirilen kısıtlamalar maalesef ticari ortamı olumsuz ölçüde etkiliyor. Üyelerimizin büyük bir çoğunluğu günlerce işletmelerini kapatmak zorunda kaldı, bir kısmı faaliyetlerine kısıtladı. Hayatımıza ilişkin duyduğumuz haklı kaygı ve endişe çerçevesinde pek çok şeyden vazgeçmek ertelemek durumundayız. Zira korona virüsün mutant varyantları bilinmezliği ve endişelerimizi artırıyor" dedi.

Pandemi döneminde istihdamı korumak adına atılan en önemli adımlardan birisinin kısa çalışma ödeneği olduğunu belirten Başkan Murzioğlu, "Pandemiyle birlikte pek çok alanda önlemler devreye alınarak mücadeleye devam ediyoruz. Alınan her önlem, kısıtlama ekonomik anlamda firmalarımızın sürdürülebilirliğini olumsuz etkiliyor. Firmalarımıza destek olmak adına gelen talep ve beklentileri ilk günden bu yana ilgili yerlere iletmeye devam ediyoruz. Bu çerçevede ortaya konulan çözümler bir nebze olsun işletmelerimize nefes aldırmaya destek oluyor. Şüphesiz bu desteklerden en önde geleni kısa çalışma ödeneği olmuştu. Ancak, kısa çalışma ödeneğinin Mart ayı sonunda bitirilecek olması, zaten zor durumda olan işletmelerimizin yükünü artıracaktır. Özellikle risk haritası göz önüne alındığında, yüksek riskli illerde belli sektörlerin hizmet vermesi halen sınırlı. Aylardır kepenkleri kapalı işyerleri var. Bu yüzden kısa çalışma ödeneği gibi yaşamsal desteklerin devamlılığı büyük önem arz ediyor. Hükümetimizden beklentimiz, firmalarımızın normal çalışma düzenine geçinceye kadar kısa çalışma ödeneğinin sürdürülmesi yönünde. Devletimizin güçlü elini işletmelerimizin üzerinde tutması, gücümüze güç katacaktır" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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