Murzioğlu: "Fuar Bölge Ekonomisine Önemli Katkı Sağlayacak"

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, 08-11 Şubat 2018 tarihinde ikincisi düzenlenecek olan Samsun Ev'leniyoruz Fuarı'nın bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Evlilik Hazırlıkları, Konut Projeleri, Mobilya, Aksesuar, Dekorasyon, Zücaciye, Gelinlik, Damatlık, Abiye Kıyafet, Çeyiz, Halı, Düğün Organizasyonu, Beyaz Eşya, Ev Elektroniği konsepti ile özellikle evlenecek tüm çiftleri bir araya getiren Samsun Ev'leniyoruz Fuarı'nın ikincisi 8-11 Şubat 2018 tarihlerinde Tüyap Samsun Fuar ve Kongre Merkezi Tekkeköy'de düzenlenecek. Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Samsun TSO'nun da destekleri ve işbirliği ile ikincisi düzenlenecek fuarın, geçen yıl olduğu gibi bölge ekonomisine önemli katkı sağlamasını beklediklerini söyledi.

Yüzlerce seçenek bir arada

Girişlerin ücretsiz olacağı fuarın özellikle evlenecek çiftler, eşyalarını yenileyecekler ve ev almak isteyenler için büyük bir fırsat olacağını ifade eden Başkan Salih Zeki Murzioğlu, "Evlilik hazırlıkları yapanlar için oldukça yoğun ve yorucu geçen süreci, onlarca konu başlığına ilişkin yüzlerce seçeneği tek çatı altında sunacağımız Samsun EV'leniyoruz Fuarı ile kolaylaştırıyoruz. Birbirinden önemli ürün ve hizmetleri sergileneceği Fuarımızda; ziyaretçiler, fuara özel kampanyalardan faydalanabilecekler. Geçen yıl katılımcı firmaların yoğun ilgisinden oldukça memnunuz. Katılımcı firmalarımız, önümüzdeki yılın başında düzenlenecek olan fuarımıza büyük bir özenle hazırlanıyorlar. En yeni, en güzel ürünlerinden örnekleri, en şık modellerini ve tüm hizmetlerini bu fuarda sergileyeceklerdir" dedi.

Firmalara yeni iş fırsatları kazandıracak

Fuarın, stant açan işletmelere de önemli pazarlar sağlayacağını belirten Murzioğlu, "Samsun 2. Evleniyoruz Fuarı stant açan işletmelerin satışlarını arttıracak, yeni iş fırsatları, iş ortaklıkları ve yeni pazarlar sağlayacak ve tüm şehir ekonomisine ivme kazandıracaktır. Bir salonda düğün organizasyonuna ilişkin gelinlik ve moda evleri, organizasyon firmaları, kuaför güzellik salonları, düğün salonları yer alırken diğer salonda ise evini kuracak gençler için mobilya, beyaz eşya, elektronik eşya, emlak, halı, perde, aksesuar gibi tüm ev ihtiyaçları sergilenecektir. Fuar süresince pek çok etkinlik düzenlenecek olup; gelinlik defileleri, trio ve dans gösterileri, gezici orkestra, sihirbaz ve sırık adam gösterileri, interaktif ödüllü yarışmalar, tango performansı, saç tasarım şovları gibi aktivitelerle ziyaretçilere eğlenceli anlar yaşatacaktır" diye konuştu. - SAMSUN