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Murzioğlu: "Çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz"

Video konferansla gerçekleştirilen Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Mayıs-Haziran Ayları Birleştirilmiş Meclis Toplantısı'nda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, pandemi ile birlikte yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen iş dünyası olarak yılmadan, yorulmadan çalışmaya ve...

Murzioğlu:
24.06.2020 16:45 | Son Güncelleme: 24.06.2020 16:49

Video konferansla gerçekleştirilen Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Mayıs-Haziran Ayları Birleştirilmiş Meclis Toplantısı'nda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, pandemi ile birlikte yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen iş dünyası olarak yılmadan, yorulmadan çalışmaya ve üretmeye devam edeceklerini söyledi.

Samsun TSO Mayıs-Haziran Ayı Birleştirilmiş Olağan Meclis Toplantısı Meclis Başkanı Haluk Akyüz başkanlığında, video konferans aracılığıyla gerçekleştirildi. Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, iki toplantı arasında yürüttükleri çalışmalar hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi.

"İletişimimizi kesmedik"

Tüm dünyayı etkisi altına alın korona virüsün özellikle ekonomiye olumsuz etkileri olduğunu belirten Başkan Murzioğlu, "Ülkemizde 11 Mart tarihinde ilk vakanın görünmesiyle birlikte çok sıkı önlemlerle mücadeleye başlamıştık. Çoğu üyemiz kısa süre için bile olsa faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı. Ekonomi olumsuz etkilendi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz vasıtasıyla sıkıntılarımızı, beklentilerimizi hükümetimize, ilgili bakanlıklara anlık ilettik. Halen daha iletiyoruz. Sürekli bir iletişim halindeyiz. Bu güçlü iletişim pek çok ekonomik tedbirin üretilmesine ve bizlerin bir nebze dahi olsun nefes almasına vesile oldu. 1 Haziran itibariyle yeni normal sürece girdik. Maske, sosyal mesafe ve hijyen tedbirlerine azami dikkat ederek, tedbiri elden bırakmadan üretmeye ve hizmet vermeye yeniden başladık. Şüphesiz 11 Mart ve 1 Haziran arasındaki o sıkı dönemin sonuçları bizler açısından olumsuz ama yavaş yavaş kendimizi toplayacağız. Zira odamız tarafından yapılan çalışmada da pek çok alanda düşüş olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte İŞKUR işsizlik ödeneği başvuru sayısında ve elbette nakdi kredilerde ciddi bir artış var" dedi.

"Taleplerin takipçisi olmaya devam edeceğiz"

"Normalleşmeyle birlikte toparlanma sürecine gireceğimize ve nispeten daha iyi rakamlarla karışılacağımıza inanıyorum" diyerek sözlerini sürdüren Başkan Murzioğlu, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Her ne kadar bu ortamı bir fırsat olarak nitelendirsem de, bir süre daha olumsuz bir seyrin devam edeceği de aşikar. Ama kurulan bu iletişim altyapısı sayesinde, taleplerimizi, beklentilerimizi, çözüm önerilerimizi ilgili mercilere iletmeye devam edeceğiz. Sürecin oluşturacağı olumsuzluk tablosunu iyileştirmek adına sunduğumuz taleplerin takipçisi olmayı sürdüreceğiz. Hükümetimiz sürecin başından itibaren çok güzel aksiyonlar aldı. Yeni destek paketlerinin de geleceği şüphesiz. O yüzden bu platform önemli. Sizler sektörünüzü temsilen Samsun Ticaret ve Sanayi Odası meclis üyesisiniz. Bu görevin sorumluluğu çok büyük. Bu nedenle sektörünüze, faaliyet alanınıza ilişkin görüş ve beklentilerinizi bizimle paylaşın. Biz de iletmeye ve takipçisi olmaya devam edelim. İş dünyası olarak bizler yılmadan, yorulmadan, çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Her zaman ifade ettiğim gibi inşallah ülke olarak bu durumdan daha güçlü çıkacağız. "

Meclis, gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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