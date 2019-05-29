Murzioğlu: "Bizim tek odağımız ekonomi"

SAMSUN (İHA) – Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, ekonominin istenilen düzeye geleceğine inandıklarını ifade ederek, "Şimdi beklenti 23 Haziran'daki İstanbul seçimlerinin neticesi. Ama bunun asla Türkiye'yi etkilememesi lazım. Hangi sonuç çıkarsa çıksın bizim tek odağımız ekonomidir" dedi.

Samsun TSO Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı Davut Altan Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı. 4 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda izahat veren Başkan Salih Zeki Murzioğlu, Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında bilgilendirmede bulundu.

"Ekonomik sıkıntılar aşılacak"

Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Murzioğlu, "Ekonomik sıkıntılar var ama aşılacağına yürekten inanıyoruz. Bunun için hükümet ara ara paketler hazırlayıp, sunuyor. İnşallah semeresini alırız. Bizim de beklentimiz, bir an önce bu sıkıntının kalkması. Ramazan'da işgücü ve ekonomi biraz durağan hale giriyor. Bayramdan sonra bu durağanlığın kalkacağını, ekonominin istenilen düzeyde işler hale geleceğine inanıyoruz. Bunun için de herkesin birbirine destek olması lazım. Yoksa, 'yandık, öldük, bittik, iş yok, kriz var, batıyoruz' demekle beraber bu sıkıntıları asla aşamayız. Bunun çabalarını hep beraber vermemiz lazım" diye konuştu.

"Bizim tek odağımız, ekonomidir"

Türkiye ekonomisinin bir seçim daha beklediğini vurgulayan Murzioğlu, şunları söyledi:

"Türkiye'nin şu anda beklediği tek seçim, 23 Haziran'daki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri. Bir seçimden çıktık, '4,5 sene seçim yok' dedik. 'Herkes ekonomiye odaklansın, ekonomiyi bir yerlere getirelim' dedik ama İstanbul'da oluşan yargı kararı ile seçimler tekrarlanacak. Şimdi beklenti, 23 Haziran'daki İstanbul seçimlerinin neticesi. Ama bunun asla Türkiye'yi etkilememesi lazım. Hangi sonuç çıkarsa çıksın bizim tek bizim tek odağımız ekonomidir. İstihdam Seferberliği sadece Samsun'da değil, Türkiye genelinde uygulanıyor. Samsun'da bu konuda önde ilerleyen illerden bir tanesi. Veri akışı tekrar gelmeye başladı. Biz, 'şu kadar kişi istihdam edeceğiz' diye taahhüt etmedik. Belli bir sayıda beklentimiz vardı. Bu beklentilere de ulaştık." - SAMSUN

Kaynak: İHA