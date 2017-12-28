Murzioğlu: "Arabuluculuk İş Dünyasına Yeni Soluk Getirecek"

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, işçi-işveren uyuşmazlıklarında dava şartı haline gelen arabuluculuğun iş dünyasında yeni bir dönem başlatacağını söyledi.



Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecek olan 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile iş uyuşmazlıklarında dava şartı haline gelen arabuluculuğun iş dünyasına olan etkilerini değerlendirdi. Dava şartı arabuluculuk ile iş dünyasına yeni bir soluk geldiğini belirten Başkan Murzioğlu, yeni düzenlemede emeği geçen herkese teşekkür ederken, camia olarak sistemin başarısı için üzerlerine düşen ne varsa yapmaya devem edeceklerini söyledi.



"Arabuluculukta anlaşılan konular tekrar dava konusu yapılmayacak"



Başkan Murzioğlu, İş Mahkemeleri Kanunu kapsamında yapılan yeni düzenlemelere ilişkin yaptığı açıklamada, arabulucuk görüşmeleri sonunda anlaşmaya varan işçi ve işverenin, üzerinde anlaşılmış olan hususları tekrar dava konusu yapmasının mümkün olmadığını belirtirken, düzenlemenin iş dünyası için önemli bir zamandan tasarruf sağlayacağını belirtti. Başkan Murzioğlu, "İşçi de işveren de ihtiyacını karşılarken bu sorunla uğraşmayı bırakacak, enerjisini, potansiyelini ve zamanını başka işler için kullanabilecektir" dedi.



"Arabuluculuk sürecindeki gizlilik emsal kararlar oluşmasını engelleyecek"



"Klasik yargılama usulleri ile iş dünyası için büyük sorun haline gelen emsal kararlar; işçi ve işverenin aralarında yapacağı arabuluculuk anlaşma metni gizli olacağından tüm taraflar ve arabulucu bu gizliliğe uymak zorunda olduğundan bir sorun olmaktan çıkacak ve emsal oluşturmayacaktır" diyerek sözlerini sürdüren Murzioğlu, bu değişikliklerin iş dünyası tarafından ayrıntılarıyla öğrenilmesi gerektiğini vurguladı. Uzun yargılama süreleri nedeniyle yıllarca uğraşılan iş davalarının arabuluculuk ile son bulacağını düşündüğünü dile getiren Başkan Murzioğlu, "Vakit nakittir" sözünün iş dünyasındaki işlerliğinden bahsetti.



Yeni düzenleme ile sistem nasıl ilerleyecek?



Arabuluculuğun genel avantajlarının yanı sıra iş dünyasına olan büyük etkilerinin bu kadarla da kalmadığını söyleyen Murzioğlu, arabuluculuk sürecinde işçi ve işverenin çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması halinde arabuluculuğun bir çözüm önerisi getirebileceğini kaydetti. Murzioğlu, yeni düzenlemeler ışığında sistemi ise şöyle özetledi: "İşçi işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talepli iş uyuşmazlıklarında arabuluculuğun dava şartı haline gelmesi ile birlikte taraflar artık ilk oturumda arabuluculuk yolunu deneyecekler, arabuluculukta anlaşılmaması halinde mahkemeye başvurabilecekler. Sistem adliyelerdeki arabuluculuk büroları üzerinden işleyecek. Arabulucu yapılan arabuluculuk başvurusunu üç hafta içinde sonuçlandıracaktır. Tarafların anlaşamaması halinde ilk iki saatlik ücret Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanacak. Taraflardan birinin ilk toplantıya katılmaması sebebiyle arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda toplantıya katılmayan taraf, son tutanakta belirtilecek ve bu taraf davada kimsen veya tamamen haklı çıksa bile yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulacaktır." - SAMSUN