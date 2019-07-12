Türkiye'nin uzun süredir beklediği S-400 teslimatı bugün başladı. Milli Savunma Bakanlığı, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı'na intikalinin bugünden itibaren başladığını açıkladı. Uzun süredir gündemde olaya dair bu gelişme ile birlikte mürted ve Mürted Hava Üssü'ne dair araştırmalar başladı. Peki mürted ne demektir? Mürted Hava Üssü nerede?

MÜRTED NE DEMEKTİR?

Mürted İslam dininden ayrılan, dinden dönen, dini reddeden. Müslüman iken kafir olan kimseye denir. Arapça bir kelime olan "red" (geri çevirmek) kelimesinden türeyen "irtidad" kelimesi, lügatte "geri dönmek, ayrılmak, bir işten rücu' etmek" manalarında kullanılır. Dini, bir tabir olarak irtidad, "İslam dininden dönmek" manasındadır. "Riddet" de aynı manadadır. Mürted, İslam dininden dönen kimse demektir.

MÜRTED HAVA ÜSSÜ NEREDE?

Mürted Hava Üssü (eski adıyla Akıncı Hava Üssü) Ankara'nın 35 km kuzey batısında, Kahramankazan ilçesi yakınında yer alan, Türk Hava Kuvvetleri'nin bir hava üssüdür. 1. Taktik Hava Kuvvet Komutanlığı bünyesindeki bu hava üssünde 4. Ana Jet Üs Komutanlığı bulunmaktadır. 15 Temmuz 2016 askeri darbe girişiminin bu üste planlanması ve koordinasyonun sağlanması üzerine hükümet tarafından kapatılma kararı alındı.

MÜRTED HAVA ÜSSÜ TARİHİ

Akıncılar hava Üssünün bulunduğu alan yüzyıllar boyu Mürted adıyla anılmıştır. 1402 yılında Osmanlı İmparatorluğu ve Timur Devleti Ankara Savaşı'nda karşı karşıya gelmiş, Osmanlı İmparatorluğu ve Yıldırım Beyazıt Ankara Savaşı'nda yenilince Osmanlı Devleti Fetret devrine girmiş, bir nevi Osmanlı dağılmanın eşinden dönmüştür.

Bu savaşta Osmanlı açısından pek çok olumsuzluklar yaşanmıştır. Bunlardan en haince olanı Osmanlı ordusunda bulunan bazı komutanların ve askerlerin saf değiştirerek Timur'un yanına geçmesi olmuştur. Bu süreç Osmanlı'nın Savaşı kaybetmesine zemin hazırlayan etkenlerden biri olmuştur. Bu nedenle bu bölgede yapılan Ankara Savaşı ve saf değiştiren askerler nedeniyle Akıncı hava üssünün bulunduğu Ova, Mürted Ovası adıyla o tarihten bu yana anılmaya başlanmıştır.

AKINCI OLAN İSMİ MÜRTED YAPILDI!

1950'de ABD'ye tahsis edilmiş olan askeri tesis, 1996'da soğuk savaşın sona ermesinden sonra kapatılıp Türk Hava Kuvvetleri'ne devredildi. Bundan sonra adı Akıncı Hava Üssü olarak değiştirildi. Fakat 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ''Akıncı'' adının yerini 1995'e kadar kullanılan ''Mürted'' aldı.

OHAL kararları çerçevesinde Akıncı Hava Üssü'nde bulunan üç F-16 filosu kapatıldı. Akıncı'daki 141, 142 ve 143'üncü filolara ait 60'a yakın F-16, Konya, Merzifon (pisti tamirde olduğu için filolar Erzurum'da) ve Eskişehir'e gönderildi. Normalde tugay seviyesinde olan ve komutanı tuğgeneral olan üs, uçaklarının dağıtılmasının ardından hava meydan komutanlığı statüsüne indirildi.