Mürted Hava Üssü'nde savunma sanayinde süren projeler test edildi
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Mürted Hava Üssü'nde savunma sanayinde süren projeler test edildi

Ankara Mürted Hava Üssü'nde savunma sanayinde devam eden projeler test edildi.

25.11.2019 14:47 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:52
Mürted Hava Üssü'nde savunma sanayinde süren projeler test edildi

Mürted Hava Üssü'nde savunma sanayinde devam eden projeler test edildi.


Mürted Hava Üssü'nde bulunan savunma sanayinde devam eden projelerin test çalışması yapılıyor. Çalışmalar kapsamında alçak ve yüksek uçuş yapan F-16 savaş uçakları arasındaki radar bağlantısı test ediliyor. Yapılan test çalışmalarının 2 gün süreceği öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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