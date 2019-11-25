Mürted Hava Üssü'nde savunma sanayinde süren projeler test edildi
Ankara Mürted Hava Üssü'nde savunma sanayinde devam eden projeler test edildi.
25.11.2019 14:47 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:52
Ankara Mürted Hava Üssü'nde savunma sanayinde devam eden projeler test edildi.
Mürted Hava Üssü'nde bulunan savunma sanayinde devam eden projelerin test çalışması yapılıyor. Çalışmalar kapsamında alçak ve yüksek uçuş yapan F-16 savaş uçakları arasındaki radar bağlantısı test ediliyor. Yapılan test çalışmalarının 2 gün süreceği öğrenildi. - ANKARA
Kaynak: İHA