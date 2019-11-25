Mürted Hava Üssü'nde savunma sanayinde devam eden projeler test edildi
Mürted Hava Üssü'nde savunma sanayinde devam eden projeler test edildi -F-16 uçakları alçak ve yüksek uçuş yaptıANKARA - Ankara Mürted Hava Üssü'nde savunma sanayinde devam eden projeler test edildi.
Mürted Hava Üssü'nde savunma sanayinde devam eden projeler test edildi
-F-16 uçakları alçak ve yüksek uçuş yaptı
ANKARA - Ankara Mürted Hava Üssü'nde savunma sanayinde devam eden projeler test edildi.
Mürted Hava Üssü'nde bulunan savunma sanayinde devam eden projelerin test çalışması yapılıyor. Çalışmalar kapsamında alçak ve yüksek uçuş yapan F-16 savaş uçakları arasındaki radar bağlantısı test ediliyor. Yapılan test çalışmalarının 2 gün süreceği öğrenildi.
Haber Videosu: Mürted Hava Üssü'nde savunma sanayinde devam eden projeler test edildi