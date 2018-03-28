Mursi'ye Tıbbi Müdahale Yapılmazsa Hayatını Kaybedebilir

KAHİRE (İHA) – Mısır'ın darbeyle görevinden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye yeterli sağlık hizmeti verilmediği, durumun böyle devam etmesi halinde hayatını kaybedebileceği iddia edildi.

5 yıl önce askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılan ve Mısır'ın başkenti Kahire'de 48 yıllık cezasını Tora hapishanesinde tek kişilik hücrede çeken Muhammed Mursi'nin diyabet hastası, yüksek tansiyon ve karaciğer hastası olduğu, kendisine yeterli sağlık hizmeti sağlanmadığı kaydedildi.

Mursi'nin ailesi hapishanede kendisine kötü muamelede bulunulduğu iddiasıyla hapishane şartlarının dışarıdan bir komite tarafından değerlendirilmesini istedi.

Eski Dış ilişkiler özel Komitesi başkanı Crispin'in başkanlığındaki İngiliz Parlamento Komitesi ve birkaç insan hakları avukatı diyabetli bir hastaya gösterilmesi gereken ihtimamın gösterilmemesi sebebiyle Mursi'nin hayatının tehlike içinde olduğunu tespit etti. Mursi'ye gerekli sağlık hizmetinin sağlanamaması halinde hayati tehlikesinin bulunabileceği belirtildi. - KAHİRE