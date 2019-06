Mursi için New York'ta gösteri yapıldı

NEW Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin çıkarıldığı mahkemede fenalaşarak hayatını kaybetmesinin ardından New York'taki Mısır-Amerikan toplumu üyeleri, Mısır'daki askeri yönetimi protesto etti.

Mısır Başkonsolosluğunun bulunduğu sokakta toplanan Mısır-Amerikan toplumu üyeleri, Mursi için dua etti.

Manhattan 1'inci cadde ile 48. sokak köşesinde, "Mısır'ın meşru Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi" yazılı büyük bir pankart açan grup, ülkedeki askeri yönetimi de protesto etti.

Gösteride konuşan Mısırlı doktor Mahmut El Said, Mursi'ye darbe yapan güçlerin onu hapishanede tuttukları 6 yıl boyunca ölmesini istediğini belirterek, "Çünkü, o Mısır halkını ve özgür iradesini temsil etti, Mısır'ın özgürlüğünü ve onurunu temsil etti." diye konuştu.

El Said, "Mursi'yi bugün öldürdüler, sadece bugün değil 6 yıl boyunca hapishanede onu, yiyecek ve sağlık gibi en temel haklardan mahrum ederek öldürdüler. Mursi, halkının özgürlüğü için öldürüldü. Sadece Mısır için değil, Suriye, Filistin, bölgedeki tüm halkların özgürlüğü ve onuru için mücadele etti." ifadelerini kullandı.

-"Sanki demokrasinin öldüğünü hissettim"

Kahire Üniversitesinde fizik profesörü iken askeri darbeden sonra Amerika'ya iltica etmek zorunda kaldığını belirten Ahmet Abdülbasit ise "Özgürlük içinde normal yolla seçtiğimiz tek Cumhurbaşkanı olan Mursi'nin ölümünü duyunca sanki demokrasinin öldüğünü hissettim. Mısır devriminden sonraki ilk mutluluğumuzdu, kaybettik." dedi.

"Mursi şehittir", "Mursi'nin izindeyiz" ve "Kahrolsun darbe yönetimi" şeklinde Arapça sloganlar atan göstericiler, daha sonra dağıldı.

