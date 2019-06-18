MURSİ İÇİN İSTANBUL'DA GIYABİ CENAZE NAMAZI

Görüntü dökümü:

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-Gıyabi cenaze namazından görüntü

-Müftü Hasan Kamil Yılmaz'ın dua etmesi ve açıklaması

-Gıyabi cenaze namazına katılardan görüntü

-Genel ve detay görüntüler



Kaynak: DHA

- İstanbul