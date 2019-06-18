Mursi için gıyabi cenaze namazı - KAHRAMANMARAŞ

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Cenaze namazı katılanlardan detay

Gıyabi cenaze namazı kılınması KAHRAMANMARAŞ - Mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Kahramanmaraş'ta gıyabi cenaze namazı kılındı. Merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki tarihi Ulu Camisinde, Vali Vahdettin Özkan, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ile sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin de bulunduğu çok sayıda vatandaş, öğle namazını kıldı.

Kaynak: AA