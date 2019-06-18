Mursi için gıyabi cenaze namazı

Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatı nedeniyle Muş'ta, gıyabi cenaze namazı kılındı.

Zafer Mahallesi'ndeki Çağlayan Camisi'nde bir araya gelen vatandaşlar, Mursi'nin dün mahkeme salonunda hayatını kaybetmesi nedeniyle ikindi namazının ardından gıyabi cenaze namazı kıldı.

İl Müftüsü Alaettin Bozkurt tarafından kıldırılan namaza Muş Valisi İlker Gündüzöz ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş da katıldı.

Namazın ardından Mursi için dua edildi.

Namaz sonrası Vali Gündüzöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapılmak istenen zulme karşı Müslümanların birlik ve beraberlik içerisinde olması gerektiğini belirtti.

Gündüzöz, "Hakka yürüyen Muhammed Mursi'yi rahmetle anıyoruz. Mekanı cennet olsun. Şehitler ölmez. Sonuç itibariyle bu memleketin üzerinde çeşitli oyunlar oynandı. İslam alemin üzerinde oyunlar oynamakta ama çok şükür ki bu coğrafyada Müslümanların liderleri var ve toplumu bir arada ayakta tutuyor. Allah'ın izniyle Müslümanlar hakkı savunduğu müddetçe ayakta duracaklardır. Tıpkı 15 Temmuz gibi bu aziz millette Müslümanlığın lideri olarak bu zulümleri önleyecektir." diye konuştu.

Kaynak: AA