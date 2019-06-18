Mursi için gıyabi cenaze namazı
Antalya, Muğla, Isparta ve ilçelerinde Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Antalya, Muğla, Isparta ve ilçelerinde Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.
-Bodrum
Bodrum ilçesinde Adliye Camisi'nde Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Cami İmam Hatibi Sait Alpoğan'ın kıldırdığı namazın sonunda dua edildi.
Cenaze namazına AK Parti Bodrum İlçe Teşkilatı ve partililer de katıldı.
Kaynak: AA
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