Antalya, Muğla, Isparta ve ilçelerinde Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

-Bodrum

Bodrum ilçesinde Adliye Camisi'nde Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Cami İmam Hatibi Sait Alpoğan'ın kıldırdığı namazın sonunda dua edildi.

Cenaze namazına AK Parti Bodrum İlçe Teşkilatı ve partililer de katıldı.

Kaynak: AA