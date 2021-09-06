Mürsel Kara İncir Şenliği'nde coştu

"En Kaliteli İncir ve En Lezzetli İncir Tatlısı" yarışmalarının ardından Bahtiyar Özdemir sahne aldı.

Kaliteli zeytin, üzüm ve incir üretimiyle adını dünyaya duyuran Mudanya'yı, şenlik coşkusu sardı. Mudanya Belediyesi tarafından üretimi artırmak, üreticiyi desteklemek ve Mudanya'nın tarımsal değerlerini tanıtmak amacıyla düzenlenen Mürsel Kara İncir Şenliği, geniş katılımla gerçekleşti. "En Kaliteli İncir ve En Lezzetli İncir Tatlısı" yarışmalarının yanı sıra Mudanya Bandosu konserinin ardından Bursalı müzisyen Bahtiyar Özdemir sahne aldı.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz stantları tek tek ziyaret ederek katılımcılara teşekkür belgesi verdi. CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Mudanya İlçe Başkanı Ömer Aydın'ın da bulunduğu etkinlikte konuşan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Mudanya'nın bereketli topraklarında yetişen ürünlerinin tanıtımına katkı sağladıklarını belirtti. Mudanya'nın üç değerli karasını, üreticisini, köylüsünü desteklemeyi sürdürdüklerini kaydeden Başkan Türkyılmaz, "Mudanyamızın üç değerli karasını, üreticisini, köylüsünü desteklemeye devam edeceğiz. Üreten, mutlu insanların kenti Mudanya'da şenlikler bir başka güzel" dedi.

Kaynak: Bültenler