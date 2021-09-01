Mürsel incir şenliği başlıyor

Mudanya Belediyesi tarafından üretimi artırmak, üreticiyi desteklemek ve Mudanya'nın tarımsal değerlerini tanıtmak amacıyla kara incir üretiminde önemli bir yere sahip olan Mürsel Mahallesi'nde düzenlediği İncir Şenliği başlıyor.

5 Eylül'de Mürsel'de gerçekleşecek şenlikte "En Kaliteli İncir ve En Lezzetli İncir Tatlısı" yarışmalarının yanı sıra Mudanya Bandosu konserinin ardından Bahtiyar Özdemir sahne alacak.

Dereceye giren yarışmacılar jüri üyeleri tarafından ödüllendirilecek. Üreticiyi desteklemeyi sürdürdüklerini kaydeden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, 5 Eylül'de Bursalıları Mudanya'nın üç karasından biri olan siyah incirin tadına bakmaya davet etti.

Kaynak: Bültenler