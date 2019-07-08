Muric, ayağının tozuyla antrenmana çıktı
Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği Vedat Muric, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'ne gelir gelmez sahaya indi.
Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği Vedat Muric, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'ne gelir gelmez sahaya indi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Muric'in Topuk Yaylası'ndaki kampa katıldığı anımsatıldı.
Tesise gelmesinin ardından hemen hazırlıklara başlayan Muric'in, ayağının tozuyla performans antrenörü Zeki Göle ile birlikte sahaya inerek koşu yaptığı aktarıldı.
Kaynak: AA
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