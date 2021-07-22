Murgul'da iki beton köprü ile bazı bölgelerdeki istinat duvarları yıkıldı
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Murgul'da iki beton köprü ile bazı bölgelerdeki istinat duvarları yıkıldı

Murgul'da iki beton köprü ile bazı bölgelerdeki istinat duvarları yıkıldı
Anadolu Ajansı / Yusuf Okur - Haberler | Güncel

Artvin'in Murgul ilçesinde sağanak nedeniyle iki beton köprü ile bazı bölgelerdeki istinat duvarları yıkıldı.

Artvin'in Murgul ilçesinde sağanak nedeniyle iki beton köprü ile bazı bölgelerdeki istinat duvarları yıkıldı.

Murgul Belediye Başkanı Hasan Çavuş, AA muhabirine, ilçede dün gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak dolayısıyla ilçe merkezinde hasar oluştuğunu söyledi.

Şu ana kadar herhangi bir can kaybı ya da yaralanan olmadığını belirten Çavuş, yağış dolayısıyla ana su şebekesinin zarar gördüğünü, bu nedenle de ilçe merkezine su verilemediğini ifade etti.

Çavuş, Murgul Sanayi Sitesindeki çoğu iş yerini su bastığını vurgulayarak, iki beton köprü ile bazı bölgelerdeki istinat duvarlarının yıkıldığını, iki hidroelektrik santral binasını da su bastığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur

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