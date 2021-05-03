Murda kimdir? Rapçi Murda gerçek ismi ne? Murda kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Murda'nın hayatı ve biyografisi!

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Murda'nın gerçek adı nedir merak ediliyor? Peki, Murda kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, şarkıları neler? Murda'nın müzik kariyeri ve hayatına haberimizden ulaşabilirsiniz.

MURDA GERÇEK İSMİ NE?

Rapçi Murda'nın gerçek adı "Önder Doğan" 'dır.

MURDA (ÖNDER DOĞAN) KİMDİR?

Önder Doğan (d. 30 Ocak 1984; Amsterdam, Hollanda), ya da sahne adıyla Murda, Türk-Hollandalı rapçi ve söz yazarıdır.

Murda gerçek adı ne : Önder Doğan

Murda doğum tarihi : 30 Ocak 1984

Murda kaç yaşında : 37 yaşında

Murda mesleği ne : Rapçi ve söz yazarı

Murda nereli : Hollanda doğumlu

KARİYERİ

Hollanda'nın Amsterdam şehrinde doğmuştur. Bir dönem yaşantısını İspanya'nın Madrid şehrinde sürdürmüştür. Daha sonra tekrar Hollanda'ya dönmüş ve müzik ile ilgilenmeye başlamış, ilk EP'sini ise 2008 yılında çıkarmıştır. Murda; Bizzey, Kraantje Pappie ve Ronnie Flex dahil birçok ünlü isim ve Hollandalı Hip hop sanatçısı ile çalışmalar yapmıştır. Ezhel ile YouTube sayesinde tanışmışlardır ve Doğan bundan sonra kariyerini Türkiye'de devam ettirme kararı almıştır.

"Aya" isimli şarkısı video paylaşım sitesi YouTube'da 140 milyon izlenmiştir. Ardından Ezhel ve Murda, ocak ayında "Bi' Sonraki Hayatımda Gel" isimli bir şarkı daha çıkardıktan sonra en son "Made In Turkey" isminde bir şarkı daha çıkarmıştır.

DİSKOGRAFİ

Stüdyo albümleri:

Made in Turkey (ft. Ezhel & Ali D.(2020)

DOĞA (2020)

BABA (2019)

Bruin Brood (2017) (ft. BangBros & Hef)

We Doen Ons Best (2016)

Single'lar ve EP'ler:

Kafeste (2021)

Made In Turkey (ft. Ezhel) (2020)

NAPIYON LAN (2020) (ft. SFB)

Temiz (2020) (ft. Spanker & Josylvio)

Bi Sonraki Hayatımda Gel (2020) (ft. Ezhel)

Was machst du (2020) (ft. Eno)

Big Money (2020) (ft. Mario Cash)

EH BABA (2020)

Nereye Kadar (2020)

AYA (2019) (ft. Ezhel)

Boynumdaki Chain (2019) (ft. Ezhel)

Blitzkrieg(2019) (ft. Carnage & NAAZAAR)

dropp Top (2019) (ft. Zefanio & Priceless)

Stretch (2019) (ft. Bizzey & Kraantje Pappie)

Paraplu (2019) (ft. Kevin)

Runnin' (2019) (ft. Jonna Freser)

Rompe (2019) (ft. Priceless & Frenna)

Pistola (2018) (ft. ICE & Yung Felix)

Again (2018) (ft. Makkie)

Soon (2018) (ft. Philly Moré & Frenna)

Shutdown (2018) (ft. sFB)

ISSA (2018) (ft. Yawenthoo & Vic9)

Gasolina (2018) (ft. Lange & Djaga Djaga)

Helemaal Niks (2017) (ft. BangBros & Hef)

Poenie Onderweg (2017) (ft. BangBros & Hef)

Wejo (2017) (ft. BangBros & Hef)

Zomersessie 2017 - 101Barz (2017) (ft. BangBros & Hef)

Trabajo (2017)

Zwaai (2017) (ft. BangBros, Hef & Bizzey)

Culé (2017)

Brand New (2017) (ft. Jonna Freser & Asporaat)

London (2016) (ft. Raynor Bruges)

Watch Me (2016) (ft. Raynor Bruges)

Niet Zo (DJ DYLVN Remix) (2016) (ft. Ronnie Flex & DJ DYLVN)

In De Wissel (2015)

De Macht (2015)

Niet Iedereen Bestaat (2015)

Trippy Hippie (2013) (ft. Psyko Punkz)

Be On De Kıjk (2013) (ft. Ceza)