Murda adıyla tanınan ünlü rapçi Önder Doğan yeni doğan bebeği Ayla'nın vefat ettiğini duyurdu
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Murda adıyla tanınan ünlü rapçi Önder Doğan yeni doğan bebeği Ayla'nın vefat ettiğini duyurdu

Murda adıyla tanınan ünlü rapçi Önder Doğan yeni doğan bebeği Ayla'nın vefat ettiğini duyurdu
Hürriyet - Haberler | Magazin

O Ses Türkiye Rap programında jüri üyeliği yapan Önder Doğan kızı Dua Ayla Doğan'ın vefatıyla sarsıldı.

O Ses Türkiye Rap programında jüri üyeliği yapan Önder Doğan kızı Dua Ayla Doğan'ın vefatıyla sarsıldı. 20 Nisan'da hayatını kaybeden kızına veda eden Doğan, Ayla'ya şu sözlerle seslendi:

Nerden başlayıp ne diyeceğimi aslında bilmiyorum. Güzel kızım benim sen artık bizim koruyucu meleğimizsin. Sebebini ve anlamını bilmiyorum daha ama Allah'ımın demek ki sana ihtiyacı vardı ve seni yanına aldı.

Üzgünüm kızım. Çok üzgünüm. Kalbim ve ruhum ağlıyor her gün. Son nefesini yanımızda verdin, huzur içinde gittin ve gidişinle benden de bir parça götürdüm yanında.

Benim için senden önceki hayatım vardı ve şimdi sensiz, senden sonraki hayat başladı. Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Hayat nasıl devam etmeli şimdi?

Seni öptüm ve kokladım ama yetmedi kızım. Çok özlüyoruz seni. Şu an bundan öte kelime bulamıyorum. Her şey çok hızlı oldu ve bitti.

Bildiğim tek şey sen her zaman benimlesin. Kalbimdesin. Aklımdasın. Ruhumdasın. Sen benim dünya güzeli melek kızımsın. Annesinin ve babasının elması, ablasının koruyucu meleği. Seni çok özlüyoruz ve çoktan çok seviyoruz. Huzur içinde dinlen kızım....

DUA AYLA DOĞAN 20-04-2021

Kaynak: Hürriyet

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