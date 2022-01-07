Muratpaşalılar, komşu kart ile 6 milyon 253 bin 666 TL kazandı

MURATPAŞA, ANTALYA (İHA) - Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin 5'inci yılını geride bırakan ödüllü geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart'la, cam, kağıt, metal ve plastik gibi nitelikli atıkları ayrıştıran Muratpaşa sakinleri 6 milyon 253 bin 666 TL kazandı.

Muratpaşa Belediyesi'nin Türkiye'nin ilk ödüllü geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart, 'Atma, biriktir, kazanalım' sloganıyla Nisan 2016'da iki pilot mahallede uygulamaya alındı. Evlerde ambalaj atıklarını cam, kağıt, plastik ve metal olarak ayrıştıran Muratpaşalılar, belirli gün ve saatte sokağından geçen Çevreci Komşu Kart ekiplerine ayrıştırdığı atıkları vererek para kazanmaya başladı.

"18 milyon 194 bin 986 kilogram nitelikli atık toplandı"

Çevreci Komşu Kart'la ev ekonomileri için bugüne kadar hiç olmayan maddi kaynak oluştururken pilot çalışmalarda elde edilen başarının ardından 2017'de proje tüm ilçeye yayıldı. Nisan 2016'dan 2021 sonuna kadar geçen sürede ilçe sakinleri, Çevreci Komşu Kart'la 6 milyon 253 bin 666 TL kazandı. Aynı süre içinde 18 milyon 194 bin 986 kilogram nitelikli atık toplandı.

"Orman alanlarını korudu"

Nitelikli atıkların kayıpsız geri dönüşümünü sağlayan projeyle 774 bin metrekare orman alanı korunurken 64 milyon 278 bin 434 litre su tasarrufu sağlandı ve iklim krizinin temel sebebi olan karbon salımı da 569 bin 309 kilogram azaltıldı.

"Tekstil atıkları toplandı"

Çevreci Komşu Kart projesine 2018'de içerdiği toksik maddeler nedeniyle çevre ve insan sağlığına ciddi ölçüde zarar verebilecek elektrikli ve elektronik atıklar, kısaca e-atıklar dahil oldu. Bu yıl sonuna kadar 76 ton e-atık toplandı. Ambalaj atıkları ve e-atıklardan sonra 2019'da bitkisel atık yağlar da projeye dahil edildi. 24 bin 631 litre bitkisel atık yağ Çevreci Komşu Kart kapsamında toplanırken geçen yıl kasım ayında tekstil atıkları da projeye dahil edildi. 2 ay içinde 16 bin 661 kilogram tekstil atığı toplantı.

"Kazanılan paralar, nakit şeklinde çekilebiliyor"

Geçen yıllarda sadece anlaşmalı marketlerde kullanabilen Çevreci Komşu Kart, 2021'de yepyeni özellikler kazandı. Para kart özelliği kazanan yeni nesil kartlar, üye iş yeri zorunluluğu olmadan kredi kartı pos cihazı olan her yerde kullanılmaya başladı. Yeni kartla Antalya'nın şehir içi toplu ulaşım kartına bakiye de yüklenirken kazanılan paraların bankamatiklerden nakit olarak çekilebilir hale geldi. Geçen yıl, 15 bin 269 yeni nesil kart ilçe sakinlerine ulaştırıldı. Beş yıl içinde aralarında üniversitelerin de bulunduğu kurum ve kuruluşlardan 6 ödül alan Çevreci Komşu Kart Projesi 62 kişilik bir ekip tarafından yürütülüyor. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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