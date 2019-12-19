Muratpaşa'ya mimarlık ödülü

19.12.2019 11:03 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:34

Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi, Türkiye'de nitelikli mimarlık ürünlerinin ortaya çıkmasına destek olan işverenleri onurlandırmak hedefiyle 12 yıldır verilen Arkitera İşveren Ödülü 2019'un sahibi oldu. Ödül töreni İstanbul'da yapılacak.



Muratpaşa Belediyesi'nin Türk sinemasının 'Sultan'ı, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ilk 'En iyi kadın oyuncu' ödülünün sahibi Türkan Şoray'ın adını taşıyan kültür merkezi, Arkitera İşveren Ödülü 2019'un sahibi oldu. Projenin mimarı Cihan Sevindik'in başvurusuyla Muratpaşa Belediyesi'nin değer görüldüğü ödül İstanbul'da düzenlenecek törenle verilecek. Türkiye'de nitelikli mimarlık ürünlerinin ortaya çıkmasına destek olan işverenleri onurlandırmak amacıyla 12 yıldır veriliyor. Muratpaşa Belediyesi'nin Yeşilbahçe Mahallesi'nde bulunan kültür merkezinin projesi Antalya Mimarlar Odası'yla birlikte düzenlendiği ulusal proje yarışmasıyla elde edildi. Yarışmayı Kurucu mimarlığını Cihan Sevindik'in yaptığı OfficePAN'ın projesi kazanırken kültür merkezinin temeli Temmuz 2017'de atıldı. Kültür Merkezi, 26 Ekim 2018'de Türkan Şoray'ın da katıldığı törenle açıldı.



667 koltuk kapasiteli çok amaçlı salonla birlikte 5 atölye, etkinlik amfisi, sanat sokağı ve bir kafenin bulunduğu kültür merkezinde otopark, enstrüman ve sahne depoları, orkestra, prova, aksesuar, yönetim odaları, kulis gibi bölümlerin yanı sıra sosyal etkinlik terasına da bulunuyor. Yeşilbahçe Mahallesi'nde 1450 Sokak ve Çınarlı Caddesi arasında bulunan Türkan Şoray Kültür Merkezi, 3'te 2'si yeraltında olan yapı kütlesiyle çevreyi bloke etmeyen, konutları gölgelemeyen mimarisi ve ön tarafındaki rekreasyon alanıyla dikkat çekiyor.



Aynı zamanda Antalya Kongre Bürosu (ACB) üyesi olan Türkan Şoray Kültür Merkezi'nin ilk sezonunda tiyatrodan konserlere ve sergilere 81 etkinlik gerçekleştirildi. Bu etkinlikleri 40 bin 500 sanatsever takip etti. Türkan Şoray Kültür Merkezi, yıl içinde ayrıca 24 ülkeden 48 şehrin katılımıyla Old Town Forum 2019'a da ev sahipliği yaptı. Simültane çeviri, barkovizyon, ışık ve ses sistemleri gibi ulusal ve uluslararası toplantı ve kongreler için gerekli tüm altyapıya sahip Kültür Merkezi, fuayesiyle de karşılama, yönlendirme ve ikram hizmetlerini de sunabiliyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA