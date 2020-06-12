Muratpaşa'ya E-atıklarda bir birincilik daha Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi, 2019'da topladığı bin 910 kilogram atık ampul ve floresanla, Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği'nin (AGİD) her yıl açıkladığı 'e-atıklarda fark sağlayan belediyeler' arasında aydınlatma ekipmanları kategorisinde Türkiye birincisi oldu.

Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi, 2019'da topladığı bin 910 kilogram atık ampul ve floresanla, Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği'nin (AGİD) her yıl açıkladığı 'e-atıklarda fark sağlayan belediyeler' arasında aydınlatma ekipmanları kategorisinde Türkiye birincisi oldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından atık elektrikli ve elektronik eşyaların yönetimi konusunda yetkilendirilmiş kuruluş olan AGİD tarafından 2019'un e-atıklarda fark sağlayan belediyeleri belirlendi. AGİD'in işbirliği yaptığı 49 belediye arasında yaptığı değerlendirme sonucunda, Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, aydınlatma ekipmanları atık elektrikli ve elektronik eşya kategorisinde topladığı ampul ve floresan miktarıyla birinci oldu. AGİD Yönetim Kurulu Başkanı Fahir Gök, atık yönetimine ve doğayla uyum içinde yaşamaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunu belirterek, "Elektrikli ve elektronik atıklarla ilgili farkındalığın arttırılmasıyla verimli ve sürdürülebilir atık toplama sisteminin oluşturulmasına verdiğiniz katkı ve özverili çalışmalarınız için teşekkür ederiz" sözleriyle Muratpaşa Belediyesi'ni kutladı.

"Bertaraf edilmesi lazım"

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, floresan lambalar içerdikleri cıva buharı sebebiyle, ömürlerini tamamladıklarında uygun şekilde toplanmadığı takdirde çevreye ve insan sağlığına zarar verdiğine dikkat çekti. Ampul ve floresanların ömrü tükendiğinde çöpe atılması, kırılması ya da patlaması sonucunda içeriğinde bulunan ağır metalin serbest kalarak havaya dağıldığının altını çizen Başkan Uysal, havaya karışan cıvanın da soluma, deri yolu veya yiyeceklere tutunarak vücuda girebildiğini belirtti. Başkan Uysal, ömrü tükenen lambaların bu nedenle güvenli bir şekilde bertaraf edilmesi gerektiğini söyledi.

Muratpaşa Belediyesi'nin 2017'de AGİD'le imzaladığı protokole atık ampul ve floresanların kaynağında ayrıştırarak toplanması ve bertaraf edilmesini sağladıklarını dile getiren Başkan Uysal, bu noktada en büyük paydaşın muhtarlıklar olduğunu söyledi. Bu çerçevede 2017'de 150 kilogram atık ampul ve floresan toplanken 2018'de bu rakamın bin 450'ye yükseldiğini belirten Başkan Uysal, geçen yıl ise bin 910 kilogram atık topladıklarını kaydetti. - ANTALYA

Kaynak: İHA