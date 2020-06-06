Muratpaşa'ya 3'üncü hasta nakil aracı
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Muratpaşa'ya 3'üncü hasta nakil aracı

Muratpaşa Belediyesi, 2 ambulansla sürdürdüğü hasta nakil hizmetine özel donanımlı yeni bir araç daha ekledi.

Muratpaşa'ya 3'üncü hasta nakil aracı
06.06.2020 11:02 | Son Güncelleme: 06.06.2020 11:05

Muratpaşa Belediyesi, 2 ambulansla sürdürdüğü hasta nakil hizmetine özel donanımlı yeni bir araç daha ekledi. Yeni alınan hasta nakil aracını inceleyen Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Tam donanımlı güzel bir araç. Hayırlı olsun. Muratpaşa'mızda hayat standardının yükselmesine bir parça katkısı olursa ne mutlu bize" diye konuştu.

Muratpaşa Belediyesi'nin kişisel bakımın yanı sıra pansuman, enjeksiyon gibi tıbbi destek ve hasta nakil hizmetini kapsayan Evde Sosyal Hizmet Merkezi'nin araç filosuna özel donanımlı bir hasta nakil aracı daha katıldı. 1 doktor ve 6 hemşirenin görev aldığı merkezde böylece özel donanımlı araç sayısı 3'e çıktı.

Belediyenin yeni hasta nakil aracını inceleyen Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi'nin rutin evde bakım, hasta nakil gibi kategorik hizmetleri Türkiye'de, nüfus yoğunluğuna göre en yüksek oranda gerçekleştiren belediyelerden biri olduğunu söyledi. Yeni bir hasta nakil aracının ihtiyaç olduğunu vurgulayan Başkan Uysal, şöyle konuştu:

"Korona virüs salgınını da düşündük. Şükür ki yaz mevsimine geldik orada büyük bir ihtiyaç yok ama günlük hayatta zaten Muratpaşalı komşularımızın bu nakil hizmetine yoğun ihtiyaçları oluyor. 3'üncü aracımızı da eklemiş olduk. Tam donanımlı güzel bir araç. Hayırlı olsun, 'İnşallah hiç ihtiyaç olmaz' diyeceğim ama günlük hayatın parçası. Çok yoğun talep oluyor. Muratpaşa'mızda hayat standardının yükselmesine bir parça katkısı olursa ne mutlu bize."

Muratpaşa Belediyesi'nin hasta nakil hizmeti nakil esnasında tıbbi müdahale gerektirmeyen hastaların sağlık kuruluşlarına veya sağlık kuruluşundan evlerine götürülmesini sağlıyor. Yakınlarının yardımı olsa bile normal taşıtlarla sağlık kurumlarına ulaşmakta zorluk yaşayan ilçe sakinleri, 444 80 07 numaralı Turunç Masa Çağrı Merkezi üzerinden randevu oluşturmaları hizmetten yararlanmaları için yeterli oluyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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