Muratpaşa Sosyal Yardım Merkezi Kışa Hazırlanıyor

Muratpaşa Belediyesinin, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşmak amacıyla açtığı sosyal yardım merkezi, kış hazırlıklarını sürdürüyor.



Muratpaşa Belediyesinin, kullanılmayan giysi, ayakkabı gibi tekstil ürünlerini topladığı Sosyal Yardım Merkezi'nde kışlıklar yerini aldı. Giysi, yorgan gibi kışlıklar, ihtiyacı olan vatandaşlara ulaşabilmesi için raflara dizildi. Merkez, yaz mevsimi boyunca topladığı yorgan ve battaniyelerin temizliğini yaparak, dağıtım merkezlerine gönderdi. - ANTALYA