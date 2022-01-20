Muratpaşa'nın Sultanlarının rakibi Sivrihisar

Muratpaşa Belediyespor kadın voleybol takımı, Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nin 14'üncü hafta maçında kendi evinde Eskişehir temsilcisi Sivrihisar'ı misafir edecek.

SİVRİHİSAR, ESKİŞEHİR (İHA) - Muratpaşa Belediyespor kadın voleybol takımı, Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nin 14'üncü hafta maçında kendi evinde Eskişehir temsilcisi Sivrihisar'ı misafir edecek.

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde kendi evinde namağlup zirve yarışının sürdüren Muratpaşa'nın Sultanları, bu hafta Eskişehir temsilcisi Sivrihisar Belediyesi'yle karşılaşacak. Ligin ilk yarısında deplasmanda oynadığı maçı 3-2'lik setlerle kazanan Muratpaşa, rövanş karşılaşmasında kendi seyircisi karşısında oynayacak. Karşılaşma, 22 Ocak Cumartesi, saat 16.00'da Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynanacak. Zorlu karşılaşma öncesi Sivrihisar, ligde 13 hafta sonunda 12 puanla 10'uncu sırada yer alırken Muratpaşa, 30 puanla 2'nci sırada yer alıyor. - ANTALYA

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