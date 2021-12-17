Muratpaşa'nın Sultanlarının liderlik sınavı

MURATPAŞA, ANTALYA (İHA) - Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nin lideri Muratpaşa Belediyespor, ligde ilk yarının son maçında kendi evinde Edremit Belediyesi Altınoluk'la karşılaşacak. Kendi evinde hiç kaybetmeyen Muratpaşa'nın Sultanları, maçtan galibiyetle ayrılıp liderliğini sürdürmek istiyor.

Kurduğu yepyeni takımla ilk kez mücadele ettiği Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde liderlik koltuğuna oturan Muratpaşa Belediyespor, ilk yarının son maçında Edremit Belediyesi Altınoluk'u misafir edecek. Geçen hafta ligin iddialı takımlarından Karşıyaka'yı 3-0 mağlup ederek dikkatleri üzerine çeken Edremit Belediyesi ve Muratpaşa Belediyespor arasındaki karşılaşma, pazar saat 14.00'te başlayacak. Karşılaşma Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynanacak. Kendi evinde hiç kaybetmeyen Muratpaşa'nın Sultanları, 24 puanla 1. sırada yer alırken rakip Edremit Belediyesi ise 22 puanla ligde 4. sırada bulunuyor. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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