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Muratpaşa Belediyespor, Gizem Çerağ Düzeltir ve Aybüke Yazıcı'yı kadrosuna kattı

Muratpaşa Belediyespor, Gizem Çerağ Düzeltir ve Aybüke Yazıcı'yı kadrosuna kattı
AA / Orhan Çiçek - Haberler | Spor

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde ilk yarıyı lider tamamlayan Muratpaşa Belediyespor, Gizem Çerağ Düzeltir ve Aybüke Yazıcı ile sözleşme imzaladı.

MURATPAŞA, ANTALYA (AA) - Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde ilk yarıyı lider tamamlayan Muratpaşa Belediyespor, Gizem Çerağ Düzeltir ve Aybüke Yazıcı ile sözleşme imzaladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 26 yaşındaki libero Gizem Çerağ Düzeltir ve 22 yaşındaki orta oyun kurucu Aybüke Yazıcı ile anlaşan Muratpaşa Belediyespor, devre arasında kadrosunu güçlendirdi.

Yeni transferlerden Gizem Çerağ Düzeltir, Samsun Anakent, Rota Koleji, Salihli Belediyespor, Sarıyer Belediyesi ve son olarak Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Mert Grup Sigorta forması giydi.

Aybüke Yazıcı ise İba Kimya TED Ankara Kolejliler ve Mersin Büyüşehir Belediyesi formalarıyla mücadele etti.

Diğer yandan Muratpaşa Belediyespor'un 25 yaşındaki liberosu Merve İzbilir de Mert Grup Sigorta'ya transfer oldu.

Muratpaşa Belediyespor, Gizem Çerağ Düzeltir ve Aybüke Yazıcı'yı kadrosuna kattı

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AA / Orhan Çiçek - Spor Haberleri

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