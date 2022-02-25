Muratpaşa'nın Sultanları Sakarya'yı ağırlıyor

MURATPAŞA, ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyespor kadın voleybol takımı, Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi 19'uncu hafta maçında sahasında Generalli Sigorta Sakarya Voleybol karşılaşacak.

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde 40 puanla 1'inci sırada bulunan Muratpaşa Belediyespor, geçen hafta deplasmanda 3-2'lik setlerle mağlup ettiği Çanakkale Belediyesi'nin ardından bu kez sahasında Generalli Sigorta Sakarya Voleybol'la karşılaşacak. Kadınlar Voleybol 1. Lig A Grubunun üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşma 26 Şubat Cumartesi saat 16.00'da Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda başlayacak. Antalya temsilcisi, ligin 19'uncu hafta maçında Generalli Sigorta Sakarya Voleybol'u da yenerek bu sezon sahasındaki namağlup sersini sürdürmek istiyor. Muratpaşa'nın Sultanları, ligin ilk yarısında Sakarya temsilcisini deplasmanda 3-2'lik setlerle mağlup etti. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı - Spor