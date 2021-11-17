Muratpaşa'nın Sultanları'nın yeni başantrenörü Ali Kamberoğlu oldu

MURATPAŞA, ANTALYA (İHA) - Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi ekibi Muratpaşa Belediyespor, başantrenör Emin Eyüp İmen'le yollarının ayrıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada takımın yardımcı antrenörü Ali Kamberoğlu'nun başantrenörlüğe getirildiği belirtildi.

Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadelede eden Muratpaşa Belediyespor'umuzun başantrenörü Emin Eyüp İmen'le yaşadığı sağlık problemlerinden dolayı yollarımız, üzülerek ifade ederiz ki ayrılmıştır. Kendisine, bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. Muratpaşa'nın Sultanları, bundan sonraki süreçte, takımımızda yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Ali Kamberoğlu'yla şampiyonluk mücadelesini sürdürecektir. Başantrenörümüz Kamberoğlu'na yeni görevinde başarılar dileriz" açıklamalarına yer verildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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