Muratpaşa'nın Sultanları, Fenerbahçe maçıyla kendi seyircisiyle buluşacak

Muratpaşa'nın Sultanları, 10 Ekim'de başlayacak Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi'nde yeni sezonu deplasmanda oynayacağı Fethiye Bahçeşehir Koleji maçıyla açacak.

Muratpaşa'nın Sultanları, 10 Ekim'de başlayacak Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi'nde yeni sezonu deplasmanda oynayacağı Fethiye Bahçeşehir Koleji maçıyla açacak. Muratpaşa, 17 Ekim Pazar günü oynayacağı Fenerbahçe Terrazzo maçıyla da ilk kez kendi seyircisiyle buluşacak.

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde 2021-2022 voleybol sezonunun fikstür çekimi, Türkiye Voleybol Federasyonu'nun (TVF) Ankara merkez ofisinde yapıldı. Kura çekimini, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu ve TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış gerçekleştirdi.

Şampiyonluğu hedefleyen iddialı bir takım kuran Muratpaşa Belediyespor, A Grubunda mücadele edeceği ligde ilk maçını Fethiye deplasmanında oynayacak. Muratpaşa'nın Sultanları, ligde ilk sınavını 10 Ekim Pazar günü Fethiye Bahçeşehir Koleji karşısında verecek. Sultanlar, Antalya'da, kendi seyircisiyle ligin 2'nci hafta maçında buluşacak. Muratpaşa, 17 Ekim Pazar günü, kendi evinde Fenerbahçe Terrazzo'ya karşı oynayacak.

Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi A ve B Grubu'nda birinci devre Karşılaşmaları 10 Ekim - 19 Aralık 2021 tarihleri arasında, ikinci devre karşılaşmaları ise 8 Ocak - 19 Mart 2022 tarihleri arasında oynanacak. Yarı finallerin mart ve nisan aylarında oynanacağı ligde Misli.Com Sultanlar Ligi'ne yükselen takımlar ise nisanda oynanacak final karşılaşmalarıyla belli olacak. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı