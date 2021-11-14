Muratpaşa'nın Sultanları Beşiktaş'ı mağlup etti

MURATPAŞA, ANTALYA (İHA) - Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Liginde mücadele eden Muratpaşa Belediyespor, ligin 6'ncı haftasında kendi sahasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi 6'ncı hafta karşılaşmasında Muratpaşa Belediyespor, kendi sahasında Beşiktaş'la karşılaştı. Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada ilk iki set, 25-23 ve 25-17 ev sahibi Muratpaşa'nın üstünlüğüyle geçildi. Üçüncü seti 25-20 kazanan Beşiktaş durumu 2-1'e getirdi. 4. sette rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen ve sert smaçlarıla sayılar alan Paşa'nın Sultanları 25-18 kazanarak karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Karşılaşmayı tribünden takip eden Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Antalya'mıza Voleybol keyfi yaşatıyoruz. Bundan dolayı çok mutluyuz. Bir branşta daha üst düzey müsabakalar yapılıyor kentimizde. Çok Mutluyuz. Bugün de Beşiktaş'ı yendik. Hedefimiz Sultan'lar Ligi'ne çıkmak. Bunun için mücadele ediyoruz. Seyircimizi, teknik heyetimizi ve sporcularımızı kutluyoruz" diye konuştu. Takım Kaptanı Zehra Tönge ise "Beşiktaş, bizden önce iyi bir galibiyet almıştı. Onları kendi evimde yeneceğimizi düşünüyorduk. Güzel bir oyunla geçtik" dedi. - ANTALYA